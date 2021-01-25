В Краснодаре ампутировали ноги женщине, которую знакомый вытолкнул с балкона
25 января в полиции Краснодара рассказали о конфликте, во время которого тяжело пострадала женщина
В дежурную часть в поселке Калинино сообщили о тяжелых травмах у 31-летней местной жительницы. Ее доставили в больницу с переломами ног и позвоночника. Врачи провели операцию, но из-за тяжести травм пришлось ампутировать ноги.
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Полицейские выяснили, что в доме на улице Героя Аверкиева знакомые распивали алкоголь. Произошел конфликт, во время которого мужчина вытолкнул женщину с балкона второго этажа.
Мужчину задержали. Им оказался ранее судимый за кражи и грабеж 31-летний житель Кирова. На него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), санкции предусматривают до восьми лет лишения свободы. Подозреваемого заключили под стражу, сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару 25 января.