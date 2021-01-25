В Краснодаре ампутировали ноги женщине, которую знакомый вытолкнул с балкона

25 января в полиции Краснодара рассказали о конфликте, во время которого тяжело пострадала женщина

В дежурную часть в поселке Калинино сообщили о тяжелых травмах у 31-летней местной жительницы. Ее доставили в больницу с переломами ног и позвоночника. Врачи провели операцию, но из-за тяжести травм пришлось ампутировать ноги.

Полицейские выяснили, что в доме на улице Героя Аверкиева знакомые распивали алкоголь. Произошел конфликт, во время которого мужчина вытолкнул женщину с балкона второго этажа.