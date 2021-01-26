Пациенты смогут выразить признательность за свое лечение и медицинскую помощь через адресные безналичные переводы. Эта опция не будет обязательной: доктор сможет выбрать, присоединяться ли ему к программе. Сервис будет работать через кнопку «Поблагодарить» в профиле доктора.

«Благодарность врачам — массовое явление, которое странно отрицать, поэтому мы решили сделать этот процесс прозрачным и понятным и доктору, и пациенту. Так появилась идея создать сервис «Благодарность врачу», который предполагает адресные переводы в качестве благодарности за лечение», — рассказал сооснователь сайта «ПроДокторов» Сергей Федосов.

На сайте «ПроДокторов» пациент сможет поблагодарить врача за лечение, перечислив ему сумму от 49 до 3 тыс. рублей за раз. С точки зрения законодательства условия работы сервиса не несут рисков и налоговой нагрузки: лимит 3 тыс. рублей гарантирует законность переводов (согласно пп. 2 ст. 575 ГК РФ и ч. 1 ст. 575 ГК РФ). Нижнюю границу в 49 рублей определяет партнер проекта. Переведенные средства будут отражаться на балансе в личном кабинете врача на сайте партнера проекта, откуда он сможет выводить их на любую банковскую карту.