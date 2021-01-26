«Часто на искренний порыв вешают ярлык взятки». Пользователи сайта «ПроДокторов» смогут благодарить врачей переводами
«ПроДокторов» запускает проект в сотрудничестве с сервисом онлайн-донатов от Тинькофф и CloudPayments
Пациенты смогут выразить признательность за свое лечение и медицинскую помощь через адресные безналичные переводы. Эта опция не будет обязательной: доктор сможет выбрать, присоединяться ли ему к программе. Сервис будет работать через кнопку «Поблагодарить» в профиле доктора.
«Благодарность врачам — массовое явление, которое странно отрицать, поэтому мы решили сделать этот процесс прозрачным и понятным и доктору, и пациенту. Так появилась идея создать сервис «Благодарность врачу», который предполагает адресные переводы в качестве благодарности за лечение», — рассказал сооснователь сайта «ПроДокторов» Сергей Федосов.
На сайте «ПроДокторов» пациент сможет поблагодарить врача за лечение, перечислив ему сумму от 49 до 3 тыс. рублей за раз. С точки зрения законодательства условия работы сервиса не несут рисков и налоговой нагрузки: лимит 3 тыс. рублей гарантирует законность переводов (согласно пп. 2 ст. 575 ГК РФ и ч. 1 ст. 575 ГК РФ). Нижнюю границу в 49 рублей определяет партнер проекта. Переведенные средства будут отражаться на балансе в личном кабинете врача на сайте партнера проекта, откуда он сможет выводить их на любую банковскую карту.
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«Профессия врача всегда была одной из самых уважаемых, а в пандемию ее важность возросла в разы: врачи и медработники стали настоящими героями, которые, рискуя собственным здоровьем и даже жизнью, спасают других. Поэтому я рад, что у пациентов появится возможность дополнительно поблагодарить докторов с помощью нашего сервиса онлайн-донатов», — считает сооснователь и гендиректор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.
Чтобы присоединиться к системе благодарности, доктору нужно включить эту функцию в личном кабинете. Там можно ознакомиться с условиями пользовательского соглашения и подтвердить свой номер телефона, к которому будет привязан аккаунт. Без выполнения этих шагов кнопка «Поблагодарить» не появится на странице. Пациент, в свою очередь, сможет воспользоваться сервисом и выразить благодарность при помощи Apple Pay, Google Pay или введя номер банковской карты.
«Так уж вышло, что в 2020 году все сложные и скользкие темы поднимаются на поверхность, обсуждаются и принимаются общественным сознанием, хоть и постепенно. Материальная благодарность существует по умолчанию, но ее не принято обсуждать. Мы хотим снять с нее ярлык табу и показать, что о ней стоит говорить открыто. Работа нового проекта зависит от готовности общества принять факт того, что тема материальной благодарности вышла из социальной тени. При этом мы допускаем, что проект могут принять неоднозначно: часто на искренний порыв вешают ярлык взятки», — пояснил Федосов.