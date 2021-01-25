Еще 19 человек умерли в ковид-госпиталях Кубани

В Краснодарском крае к 25 января подтвердилась смерть от COVID-19 1 тыс. 354 человек

Напомним, за последние сутки в Краснодарском крае подтвердились еще 198 случаев COVID-19 и 19 летальных исходов. По данным регионального оперштаба, у скончавшихся пациентов была двусторонняя пневмония тяжелой формы и другие сопутствующие заболевания.

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В ковидных госпиталях Краснодара умерли семь человек. Все пациенты были старше 50 лет. Точный возраст умерших в оперштабе не сообщили. В краевой больнице № 1 скончались две женщины и трое мужчин, еще двух мужчин не смогли спасти в краевом клиническом госпитале ветеранов войн.

В инфекционной больнице № 3 Новороссийска ушли из жизни два местных жителя: 69-летний мужчина и 83-летняя женщина. В Крымской ЦРБ — 65-летний мужчина и 73-летняя жительница Геленджика.

В клиниках Сочи скончались четыре человека. Так, двое мужчин в возрасте 59 и 84 лет умерли в горбольнице № 2. В горбольнице № 5 скончались два местных жителя: 76-летняя женщина и 83-летний мужчина.

В Темрюкской ЦРБ умерли два пациента: 71-летняя жительница Сочи и 74-летний мужчина (место жительства в оперштабе не уточнили).

В райбольнице Усть-Лабинска умерла 52-летняя пациентка, а в Лабинской ЦРБ ушла из жизни 65-летняя жительница Мостовского района.