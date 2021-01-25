На Кубани коронавирусом заболели еще 198 человек, в том числе 8-месячный ребенок

Краснодарский край

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В Краснодарском крае к 25 января COVID-19 подтвердился у 32 тыс. 543 человек

В России за сутки коронавирус подтвердился у 19 тыс. 290 человек, написал RT. Всего за время пандемии ковидом, по официальным данным, заразились 3 млн 738 тыс. 690 жителей России.

За весь период в инфекционных госпиталях умерли 69 тыс. 918 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 (+456 новых летальных исходов). Выздоровели 3 млн 150 тыс. 763 человека (+19 тыс. 3).

Самый высокий суточный прирост инфицированных зафиксировали в Москве — 2 тыс. 382, в Санкт-Петербурге — 2 тыс. 116, в Московской области — 1 тыс. 163.

«Дедушку чуть не растерзали»:

На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 386, Ставропольский край — 237 , Краснодарский край — 198, Крым — 192, Дагестан — 139, Севастополь — 99, Кабардино-Балкария — 90, Северная Осетия — 74, Карачаево-Черкесия — 73, Адыгея — 56, Ингушетия — 45, Чечня — 38.

Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, из 198 новых пациентов 96 женщин и 102 мужчины. В том числе инфекцию обнаружили у 6 детей. Самому младшему заболевшему — 8 месяцев, а старшему — 98 лет.

Вот как распределились новые случаи по муниципалитетам:

  • в Краснодаре — 58;
  • в Сочи — 22;
  • в Геленджике — 16;
  • в Белореченском районе — 13;
  • в Анапе — 12;
  • в Апшеронском районе — 11;
  • в Новороссийске — 9;
  • в Курганинском и Лабинском районах — по 8;
  • в Крыловском и Темрюкском районах — по 6;
  • в Горячем Ключе и Павловском районе — по 5;
  • в Северском и Тимашевском районах — по 3;
  • в Абинском, Выселковском и Мостовском районах — по 2;
  • в Армавире, Кореновском, Кущевском, Брюховецком, Красноармейском, Тихорецком, Усть-Лабинском районах — по 1.

Всего к 25 января в лабораториях Кубани провели 2 млн 307 тыс. 976 исследований на COVID-19. За все время коронавирус подтвердился у 32 тыс. 543 человек, в том числе у 2 тыс. 511 детей. Показатель заболеваемости увеличился до 573,4 случаев на 100 тыс. населения Краснодарского края.

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По данным регионального минздрава, выздоровели 23 тыс. 116 пациентов. Еще 106 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, двое — на ЭКМО. За весь период от коронавируса умерли 1 тыс. 354 человека (+19 новых летальных исходов).

Сейчас в стационарах с подтвержденным COVID-19 находятся 1 тыс. 586 кубанцев, остальные 6 тыс. 487 пациентов лечатся на дому.

Здравоохранение Коронавирус Медицина Эпидемии

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