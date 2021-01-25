Депутат Госдумы пообещал решить проблему с законом чеченцу, который дрался на митинге с ОМОН
Депутат Госдумы РФ от Чечни пообещал помочь участнику драки на митинге в поддержку Навального, который прошел 23 января в Москве
23 января в соцсетях распространилось видео, которое сняли во время митинга на Пушкинской площади в Москве. На кадрах сотрудники ОМОН бьют дубинками протестующих. А темноволосый парень в черных спортивных штанах и черной куртке начинает бить силовиков в ответ. Он со всей силы размахивает кулаками, ударяет ногой и кричит.
Читайте также:
Вечером 24 января депутат Госдумы РФ от Чечни Адам Делимханов прокомментировал инцидент в своем инстаграме и сообщил, что на кадрах был юноша из Чечни. Делимханов сказал, что митингующие одобряют однополые браки, однако его республике такие вещи не подходят. Он призвал парня связаться с ним и объяснить, действительно ли он поддерживает тех, кто протестовал:
«Все мы видели в соцсетях, как чеченский парень против госработников кулаками махал. То, что ты сделал, преступление — ты это сделал или кто-то другой. Потому что люди типа Навального, которые говорят, что мужик может жениться на мужике, [нам] не подходят и не подходили. Мы с твоим отцом говорили, если ты эту позицию не принимаешь, если принимаешь позицию отваги, чеченца, мусульманина, ты напишешь в директ или свяжешься с нами, с моими друзьями».
Депутат добавил, что он и его команда поговорили с одногруппниками юноши в МГУ и отцом, который сказал, что его сын не поддерживает позицию митингующих. Он предложил «идти до конца вслед за ними», если парень все-таки разделяет взгляды сторонников Навального.
«С тобой и с теми, кто с тобой эту позицию разделяет, мы умеем себя вести. Но если ты их позицию не признаешь, Рамзан-хаджи [Кадыров], наш падишах, сказал, что поможет тебе с тем, что касается закона, [как] только ты появишься», — перевела его слова «Медиазона».
Делимханов сказал, что студента сейчас ищут:
«Если ты свяжешься с нами или как-то еще появишься, с решением твоего вопроса со стороны государства мы поможем».