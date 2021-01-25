Депутат Госдумы пообещал решить проблему с законом чеченцу, который дрался на митинге с ОМОН

Депутат Госдумы РФ от Чечни пообещал помочь участнику драки на митинге в поддержку Навального, который прошел 23 января в Москве

23 января в соцсетях распространилось видео, которое сняли во время митинга на Пушкинской площади в Москве. На кадрах сотрудники ОМОН бьют дубинками протестующих. А темноволосый парень в черных спортивных штанах и черной куртке начинает бить силовиков в ответ. Он со всей силы размахивает кулаками, ударяет ногой и кричит.

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Вечером 24 января депутат Госдумы РФ от Чечни Адам Делимханов прокомментировал инцидент в своем инстаграме и сообщил, что на кадрах был юноша из Чечни. Делимханов сказал, что митингующие одобряют однополые браки, однако его республике такие вещи не подходят. Он призвал парня связаться с ним и объяснить, действительно ли он поддерживает тех, кто протестовал: «Все мы видели в соцсетях, как чеченский парень против госработников кулаками махал. То, что ты сделал, преступление — ты это сделал или кто-то другой. Потому что люди типа Навального, которые говорят, что мужик может жениться на мужике, [нам] не подходят и не подходили. Мы с твоим отцом говорили, если ты эту позицию не принимаешь, если принимаешь позицию отваги, чеченца, мусульманина, ты напишешь в директ или свяжешься с нами, с моими друзьями».