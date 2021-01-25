В начале рабочей недели на Кубани будет до 16 °С

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Краснодарский край

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В Краснодарском крае 25-27 января синоптики прогнозируют теплую погоду

В Краснодарском крае ожидается 6-11 °С 25 января, местами в южной половине края до 16 °С. Будет переменная облачность, без осадков. Однако в районе от Анапы до Джубги возможен слабый дождь (и ветер 16-21 м/с). По данным кубанского гидрометцентра, скорость ветра в крае составит 6-11 м/с, с порывами 12-17 м/с.

В ночь на 26 января ожидается 0-5 °С, в восточной половине края температура может упасть до -5 °С. Днем столбики термометров покажут 6-11 °С, в южных районах до 16 °С. Ветер 5-10 м/с, с порывами 12-17 м/с. Пройдет дождь, в северной половине с мокрым снегом.

Ночью 27 января прогнозируют 1-6 °С, днем температура повысится до 11 °С, в южной половине — 11-16 °С. Ветер 5-10 м/с на участке Анапа-Геленджик — с порывами 20-25 м/с. Местами возможны осадки, на севере края — со снегом.

Анапа Геленджик Погода Туапсинский район

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