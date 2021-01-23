На Кубани умер еще 21 пациент с коронавирусом

В Краснодарском крае 23 января зафиксировали рекордный показатель по летальным случаям от коронавируса за сутки

Напомним, за последние сутки в Краснодарском крае зарегистировали еще 194 новых случая коронавируса. В ковидных госпиталях скончался 21 пациент. Позже в оперштабе Кубани сообщили, что у всех пациентов были двусторонняя пневмония тяжелого течения и сопутствующие заболевания.

Так, в больницах Краснодара умерли 8 человек. В краевой клинической больнице № 1 скончались четыре жителя Краснодара, Павловского района и Сочи. Им было 77, 69, 67 и 58 лет.

В специализированной клинической инфекционной больнице скончались 57-летняя жительница города и 52-летний пациент из Кущевского района. В краевом клиническом госпитале ветеранов войн медикам не удалось спасти 83-летнего мужчину и 92-летнюю женщину из Краснодара.

В инфекционной больнице № 3 Новороссийска скончались два местных жителя: 74-летняя женщина и 58-летний мужчина. В туапсинской райбольнице № 1 умерли две пациентки в возрасте 70 и 74 лет.

В Красноармейской ЦРБ скончалась 46-летняя жительница Динского района. В Тихорецкой ЦРБ — 67-летний местный житель. В городской больнице Анапы ушел из жизни 68-летний житель курорта. В Темрюкской ЦРБ умер 67-летний житель муниципалитета.

В больницах Сочи зафиксировали смерть 5 человек. Так, в горбольнице № 5 умерли две местные жительницы в возрасте 53 и 82 лет. В горбольнице № 3 — скончался 59-летний сочинец. В инфекционной больнице № 2 умерли два пациента: 68-летняя жительница Красноармейского района и 65-летний житель курорта.