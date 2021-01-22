На Кубани двух полицейских обвинили в фальсификациях по уголовному делу

СК Кубани 22 января возбудил дела против двух полицейских, которые подозреваются в фальсификации доказательств по уголовному делу

По версии следствия, в июле 2017 года дознаватель отдела дознания ОМВД Темрюкского района проводил проверку по факту задержания на местном посту ДПС машины с полуприцепом. В автомобиле везли спиртосодержащую жидкость без сопроводительных документов.

Дознаватель осмотрел автомобиль и подсчитал, что там незаконно провозилось более 31 тонны литров жидкости. Его информация легла в основу возбуждения уголовного дела о приобретении имущества, заведомо добытого преступным путем.

Спустя два месяца, при повторном осмотре автомобиля, мужчина обнаружил, что на самом деле в кузове чуть больше 19 тонн литров жидкости.

Об этом узнал замначальника отдела дознания и дал распоряжение, чтобы подчиненный подделал протокол осмотра, указав в документах меньшее количество жидкости. Дознаватель подчинился руководству и подделал доказательства.