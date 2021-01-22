На Кубани умерли еще 19 пациентов ковид-госпиталей

В Краснодарском крае к 22 января скончались 31 тыс. 959 человек с подтвержденным коронавирусом

Напомним, за минувшие сутки в регионе коронавирус подтвердился еще у 199 человек, а в ковид-госпиталях скончались 19 пациентов. В оперштабе Кубани подчеркнули, что у всех умерших была двусторонняя пневмония и сопутствующие заболевания.

По данным кубанских властей, в Краснодаре в краевой клинической больнице № 1 умерли трое мужчин с ковидом. Жителю Новокубанского района было 66 лет, жителю Ейска — 63 года, сочинцу — 72 года.

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Также два летальных случая произошло в краевом госпитале ветеранов войн. Медикам госпиталя не удалось спасти 91-летнего краснодарца и 93-летнюю жительницу Сочи. В специализированной клинической инфекционной больнице Краснодара ушли из жизни двое мужчин из Гулькевичского района. Им было 66 лет и 72 года.

Еще два пациента, оба жителя Анапы, скончались в горбольнице курорта. Им было 73 года и 81 год. В новороссийской инфекционной больнице № 3 умерли 58-летний мужчина и 72-летняя женщина, проживавшие в городе. В районной больнице № 1 Туапсе скончались местные жители 70 и 80 лет.

В Красноармейской ЦРБ умерла 50-летняя женщина, в городской больнице № 3 Сочи — 78-летний мужчина, в горбольнице Горячего Ключа — 57-летний, в Темрюкской ЦРБ — 80-летний пациент. Врачам Усть-Лабинской ЦРБ не удалось спасти 59-летнюю жительницу Гулькевичского района. В Тихорецкой ЦРБ умер 64-летний житель Новопокровского района.