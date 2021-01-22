«Центр-инвест» попал в топ ипотек с господдержкой от «Выберу.ру»

Партнерский Вся Россия

Распечатать

Аналитический сервис «Выберу.ру» расположил кредит «Ипотека 6%» от банка «Центр-инвест» на 9-м месте в рейтинге лучших ипотек с господдержкой

В 2020 году по данной программе банк «Центр-инвест» выдал 838 кредитов на сумму 1,7 млрд рублей.

Представители «Выберу.ру» отметили вклад «Центр-инвеста» в развитие услуг и финансовых онлайн-сервисов для потребителей РФ. Отличительной чертой «Ипотеки 6%» аналитики назвали отсутствие обязательного страхования и ограничений по досрочному погашению.

Риелтор:

В рейтинге также учитывались:

  • процентная ставка,
  • полная стоимость кредита,
  • сумма ежемесячных платежей,
  • условия страхования и досрочного погашения,
  • надежность и значимость банка на рынке.

Льготная ставка 6% годовых действует в банке «Центр-инвест» в течение всего срока кредитования при покупке недвижимости на первичном рынке с первоначальным взносом от 15%. Программа реализуется в рамках постановления правительства РФ № 566 от 23 апреля 2020 года и действительна для заключения договоров до 1 июля 2021-го.

Никто не рожает ради скидок:

По итогам 2020 года 7805 семей получили ипотеку в «Центр-инвесте» в общей сумме на 16 млрд рублей. Банк участвует в реализации госпрограмм поддержки ипотечного кредитования населения и реализует ряд собственных. В пресс-службе компании отметили, что они высоко востребованы клиентами за низкие ставки, отсутствие страхования и индивидуальный подход к заемщикам.

Подробные условия ипотечного кредитования на сайте.

Банки Ипотека Кредитование Рейтинги Финансы

Новости

Дезинфекторы 23 января выйдут на улицу в Краснодаре, где оппозиция собиралась провести несогласованный митинг
В Белореченском районе спасли двух лебедей, которые застряли во льду
Координаторка краснодарского штаба Навального получила 10 суток ареста
На Кубани умерли еще 19 пациентов ковид-госпиталей
Полицейские пришли с обыском к адвокату координатора штаба Навального в Краснодаре
На Кубани коронавирус подтвердился еще у 199 человек

Лента новостей

«Не включайте свет, пока мы не надели маски»
Сегодня, 08:00
«Не включайте свет, пока мы не надели маски»
Каково теперь ходить в кино в Краснодаре: личный опыт
«В Краснодаре самая высокая цена проезда на юге России»
20 января, 08:01
«В Краснодаре самая высокая цена проезда на юге России»
Интервью с руководителем «Транспортной инициативы» Мариной Репещук
От отравления до СИЗО
19 января, 15:30
От отравления до СИЗО
Вспомнили, что происходило с Навальным за последние пять месяцев

Реклама на портале