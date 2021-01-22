«Центр-инвест» попал в топ ипотек с господдержкой от «Выберу.ру»

Аналитический сервис «Выберу.ру» расположил кредит «Ипотека 6%» от банка «Центр-инвест» на 9-м месте в рейтинге лучших ипотек с господдержкой

В 2020 году по данной программе банк «Центр-инвест» выдал 838 кредитов на сумму 1,7 млрд рублей. Представители «Выберу.ру» отметили вклад «Центр-инвеста» в развитие услуг и финансовых онлайн-сервисов для потребителей РФ. Отличительной чертой «Ипотеки 6%» аналитики назвали отсутствие обязательного страхования и ограничений по досрочному погашению.

В рейтинге также учитывались: процентная ставка,

полная стоимость кредита,

сумма ежемесячных платежей,

условия страхования и досрочного погашения,

надежность и значимость банка на рынке. Льготная ставка 6% годовых действует в банке «Центр-инвест» в течение всего срока кредитования при покупке недвижимости на первичном рынке с первоначальным взносом от 15%. Программа реализуется в рамках постановления правительства РФ № 566 от 23 апреля 2020 года и действительна для заключения договоров до 1 июля 2021-го.

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