«Центр-инвест» попал в топ ипотек с господдержкой от «Выберу.ру»
Аналитический сервис «Выберу.ру» расположил кредит «Ипотека 6%» от банка «Центр-инвест» на 9-м месте в рейтинге лучших ипотек с господдержкой
В 2020 году по данной программе банк «Центр-инвест» выдал 838 кредитов на сумму 1,7 млрд рублей.
Представители «Выберу.ру» отметили вклад «Центр-инвеста» в развитие услуг и финансовых онлайн-сервисов для потребителей РФ. Отличительной чертой «Ипотеки 6%» аналитики назвали отсутствие обязательного страхования и ограничений по досрочному погашению.
В рейтинге также учитывались:
- процентная ставка,
- полная стоимость кредита,
- сумма ежемесячных платежей,
- условия страхования и досрочного погашения,
- надежность и значимость банка на рынке.
Льготная ставка 6% годовых действует в банке «Центр-инвест» в течение всего срока кредитования при покупке недвижимости на первичном рынке с первоначальным взносом от 15%. Программа реализуется в рамках постановления правительства РФ № 566 от 23 апреля 2020 года и действительна для заключения договоров до 1 июля 2021-го.
Никто не рожает ради скидок:
По итогам 2020 года 7805 семей получили ипотеку в «Центр-инвесте» в общей сумме на 16 млрд рублей. Банк участвует в реализации госпрограмм поддержки ипотечного кредитования населения и реализует ряд собственных. В пресс-службе компании отметили, что они высоко востребованы клиентами за низкие ставки, отсутствие страхования и индивидуальный подход к заемщикам.
Подробные условия ипотечного кредитования на сайте.