На Кубани коронавирус подтвердился еще у 199 человек

Краснодарский край

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В Краснодарском крае к 22 января число зараженных COVID-19 достигло 31 тыс. 959 человек

По данным федерального оперштаба, за всё время пандемии в стране зафиксировали 3 млн 677 тыс. 352 инфицированных коронавирусом (+21 тыс. 513 за последние сутки). Скончались 68 тыс. 412 больных (+580), из ковид-госпиталей выписали 3 млн 81 тыс. 536 выздоровевших, написал RT.

Топ-3 регионов с наибольшим суточным приростом носителей коронавируса возглавил Санкт-Петербург (+3 тыс. 104). За ним идут Москва (+3 тыс. 37) и Московская область (+1 тыс. 142).

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В Краснодарском крае за прошлый день выявили 199 новых случаев. В соседних регионах ситуация следующая: Ростовская область — 391, Ставропольский край — 238, Крым и Севастополь — 234 и 97 соответственно, Карачаево-Черкесия — 76, Адыгея — 57.

В оперштабе Кубани уточнили, что среди новых зараженных 121 женщина и 78 мужчин. Возраст пациентов — от 5 месяцев до 94 лет. Всего заболели 17 детей.

Вот как распределились носители ковида по муниципалитетам: 

  • в Краснодаре — 61;
  • в Сочи — 22; 
  • в Туапсинском районе — 14;
  • в Кавказском районе — 13;
  • в Лабинском районе — 12;
  • в Выселковском районе — 11; 
  • в Абинском районе — 9
  • в Тбилисском и Апшеронском районах — по 7;
  • в Мостовском районе — 6;
  • в Геленджике, Павловском, Кореновском и Гулькевичском районах — по 4;
  • в Крыловском и Усть-Лабинском районах — по 3;
  • В Горячем Ключе, Ленинградском, Курганинском, Темрюкском и Тимашевском районах — по 2;
  • в Анапе, Белореченском, Северском, Славянском и Тихорецком районах — по 1.

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За всё время в лабораториях Кубани сделали  2 млн 283 тыс. 374 теста на COVID-19, из них 31 тыс. 959 оказались положительными. Выздоровели 22 тыс. 405. Официально зарегистрировано  1 тыс. 294 летальных исхода (+19 за сутки). Кроме того, сейчас 118 тяжелых больных подключены к аппаратам ИВЛ, еще 2 пациента — на ЭКМО.

Всего в медучреждения региона обратились 163,5 тыс. человек с подозрением на ковид.

Здравоохранение Коронавирус Медицина

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