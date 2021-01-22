На Кубани коронавирус подтвердился еще у 199 человек
В Краснодарском крае к 22 января число зараженных COVID-19 достигло 31 тыс. 959 человек
По данным федерального оперштаба, за всё время пандемии в стране зафиксировали 3 млн 677 тыс. 352 инфицированных коронавирусом (+21 тыс. 513 за последние сутки). Скончались 68 тыс. 412 больных (+580), из ковид-госпиталей выписали 3 млн 81 тыс. 536 выздоровевших, написал RT.
Топ-3 регионов с наибольшим суточным приростом носителей коронавируса возглавил Санкт-Петербург (+3 тыс. 104). За ним идут Москва (+3 тыс. 37) и Московская область (+1 тыс. 142).
В Краснодарском крае за прошлый день выявили 199 новых случаев. В соседних регионах ситуация следующая: Ростовская область — 391, Ставропольский край — 238, Крым и Севастополь — 234 и 97 соответственно, Карачаево-Черкесия — 76, Адыгея — 57.
В оперштабе Кубани уточнили, что среди новых зараженных 121 женщина и 78 мужчин. Возраст пациентов — от 5 месяцев до 94 лет. Всего заболели 17 детей.
Вот как распределились носители ковида по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 61;
- в Сочи — 22;
- в Туапсинском районе — 14;
- в Кавказском районе — 13;
- в Лабинском районе — 12;
- в Выселковском районе — 11;
- в Абинском районе — 9
- в Тбилисском и Апшеронском районах — по 7;
- в Мостовском районе — 6;
- в Геленджике, Павловском, Кореновском и Гулькевичском районах — по 4;
- в Крыловском и Усть-Лабинском районах — по 3;
- В Горячем Ключе, Ленинградском, Курганинском, Темрюкском и Тимашевском районах — по 2;
- в Анапе, Белореченском, Северском, Славянском и Тихорецком районах — по 1.
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За всё время в лабораториях Кубани сделали 2 млн 283 тыс. 374 теста на COVID-19, из них 31 тыс. 959 оказались положительными. Выздоровели 22 тыс. 405. Официально зарегистрировано 1 тыс. 294 летальных исхода (+19 за сутки). Кроме того, сейчас 118 тяжелых больных подключены к аппаратам ИВЛ, еще 2 пациента — на ЭКМО.
Всего в медучреждения региона обратились 163,5 тыс. человек с подозрением на ковид.
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