На Кубани коронавирус подтвердился еще у 199 человек

В Краснодарском крае к 22 января число зараженных COVID-19 достигло 31 тыс. 959 человек

По данным федерального оперштаба, за всё время пандемии в стране зафиксировали 3 млн 677 тыс. 352 инфицированных коронавирусом (+21 тыс. 513 за последние сутки). Скончались 68 тыс. 412 больных (+580), из ковид-госпиталей выписали 3 млн 81 тыс. 536 выздоровевших, написал RT. Топ-3 регионов с наибольшим суточным приростом носителей коронавируса возглавил Санкт-Петербург (+3 тыс. 104). За ним идут Москва (+3 тыс. 37) и Московская область (+1 тыс. 142).

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В Краснодарском крае за прошлый день выявили 199 новых случаев . В соседних регионах ситуация следующая: Ростовская область — 391, Ставропольский край — 238, Крым и Севастополь — 234 и 97 соответственно, Карачаево-Черкесия — 76, Адыгея — 57. В оперштабе Кубани уточнили, что среди новых зараженных 121 женщина и 78 мужчин. Возраст пациентов — от 5 месяцев до 94 лет. Всего заболели 17 детей. Вот как распределились носители ковида по муниципалитетам: в Краснодаре — 61;

в Сочи — 22;

в Туапсинском районе — 14;

в Кавказском районе — 13;

в Лабинском районе — 12;

в Выселковском районе — 11;

в Абинском районе — 9

в Тбилисском и Апшеронском районах — по 7;

в Мостовском районе — 6;

в Геленджике, Павловском, Кореновском и Гулькевичском районах — по 4;

в Крыловском и Усть-Лабинском районах — по 3;

В Горячем Ключе, Ленинградском, Курганинском, Темрюкском и Тимашевском районах — по 2;

в Анапе, Белореченском, Северском, Славянском и Тихорецком районах — по 1.