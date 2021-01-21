«Селфимузей МЕМО» откроется на курорте «Роза Хутор»

Краснодарский край

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Курорт «Роза Хутор» сообщил об открытии креативного пространства «Селфимузей МЕМО»

Оно расположено в дизайн-резиденции Flacon 1170. Там можно запечатлеть себя в красочных фотолокациях с профессиональным светом.

В новом музее в горах Сочи представлены не предметы искусства или исторические артефакты, но фотолокации для селфи. В пресс-службе курорта заявили, что место предназначено для популярнейшей деятельности наших дней — создания фото для соцсетей.

Кто сделал первое в мире селфи:

«Формат селфимузеев уже давно популярен в Японии, Америке, Европе, и вот, наконец, пришел в Россию. Он отражает реальные перемены, происходящие в музейном мире прямо сейчас. В эпоху соцсетей фотографируемое искусство стремительно завоевало популярность, и это изменило подход к созданию выставок и выбору произведений для экспонирования. Селфимузей — это новый уровень: зритель становится непосредственным участником выставки и автоматически распространяет это искусство вокруг себя. Этот формат идеален для тех, кто любит выделяться своими фото в соцсетях», — пояснил организатор «Селфимузея МЕМO» Сергей Мясников.

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11 модных фотолокаций занимают почти 200 кв. метров. Пока создатели вдохновлялись работами зарубежных коллег, но уже этим летом планируют объединить популярных художников, дизайнеров и производителей, чтобы создать уникальные пространства.

«Создавая наш селфимузей, мы сразу думали о мерах эпидемиологической безопасности. Помимо соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора, мы решили сделать фотолокации более просторными, чтобы гости могли всегда находиться на дистанции друг от друга», — отметили организаторы.

Узнать подробнее о правилах и ценах селфимузея можно на его сайте.

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