«Селфимузей МЕМО» откроется на курорте «Роза Хутор»

Курорт «Роза Хутор» сообщил об открытии креативного пространства «Селфимузей МЕМО»

Оно расположено в дизайн-резиденции Flacon 1170. Там можно запечатлеть себя в красочных фотолокациях с профессиональным светом. В новом музее в горах Сочи представлены не предметы искусства или исторические артефакты, но фотолокации для селфи. В пресс-службе курорта заявили, что место предназначено для популярнейшей деятельности наших дней — создания фото для соцсетей.

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«Формат селфимузеев уже давно популярен в Японии, Америке, Европе, и вот, наконец, пришел в Россию. Он отражает реальные перемены, происходящие в музейном мире прямо сейчас. В эпоху соцсетей фотографируемое искусство стремительно завоевало популярность, и это изменило подход к созданию выставок и выбору произведений для экспонирования. Селфимузей — это новый уровень: зритель становится непосредственным участником выставки и автоматически распространяет это искусство вокруг себя. Этот формат идеален для тех, кто любит выделяться своими фото в соцсетях», — пояснил организатор «Селфимузея МЕМO» Сергей Мясников.