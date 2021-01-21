На Кубани официально подтвердилась смерть от ковида 1 тыс. 275 человек за все время пандемии

Краснодарский край

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Оперштаб Краснодарского края 21 января рассказал подробности 18 новых летальных случаев, вызванных COVID-19

Напомним, за минувшие сутки на Кубани обнаружили 198 новых случаев коронавируса. Также в регионе подтвердились еще 18 смертей пациентов ковид-госпиталей. Как уточнили в оперштабе региона, у всех умерших была двусторонняя пневмония тяжелого течения, а также сопутствующие заболевания.

В больницах Краснодара умерли 5 человек. Так, в краевом клиническом госпитале ветеранов войн скончались 94-летняя женщина и 60-летний мужчина. Оба они были жителям Краснодара.

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В краевой клинической больнице № 1 медикам не удалось спасти еще одного жителя города, 83-летнего мужчину. Также в медучреждении умерла 66-летняя женщина из Белореченска. В специализированной клинической инфекционной больнице (СКИБ) зафиксировали смерть жительницы Выселковского района. Ей было 85 лет.

В Сочи подтвердилась смерть от ковида трех женщин: в инфекционной больнице № 2 умерла 46-летняя жительница Темрюка, в горбольнице № 4 — 65-летняя пациентка, а в горбольнице № 5 — 66-летняя.

По два летальных случая произошли в Тихорецком и Туапсинском районах. В Тихорецкой ЦРБ умерли две местные жительницы в возрасте 70 и 74 лет. В районных больницах № 1 и № 3 Туапсе скончались 73-летний мужчина и 70-летняя женщина.

По одному пациенту скончались в следующих муниципалитетах: Крымский, Анапа, Красноармейский, Новороссийск, Усть-Лабинский, Темрюкский.

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В Крымской ЦРБ не удалось спасти 69-летнюю женщину из Темрюкского района, в горбольнице Анапы — 56-летнюю жительницу курорта, в Красноармейской ЦРБ — 42-летнего мужчину из Славянского района.

В инфекционной больнице № 3 Новороссийска умер 71-летний житель города, в Усть-Лабинской ЦРБ — 72-летний житель Кропоткина, а в центральной райбольнице Темрюка — 67-летний мужчина.

Всего к 21 января на Кубани подтвердились 31 тыс. 760 случаев COVID-19. За весь период наблюдений официально известно о 1 тыс. 275 летальных исходах.

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