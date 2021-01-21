На Кубани обнаружили еще 198 случаев коронавируса, из них 61 – в Краснодаре

В Краснодарском крае к 21 января подтвердилось 31 тыс. 760 случаев COVID-19

Согласно данным федерального оперштаба, в России за минувшие сутки зарегистрировали еще 21 тыс. 887 случаев коронавируса, написал RT. Всего за время пандемии инфекция подтвердилась у 3 млн 655 тыс. 839 жителей России. За весь период официально известно о 67 тыс. 832 смертях от ковида (+612 новых летальных исходов) и 3 млн 54 тыс. 218 выздоровевших пациентах (+26 тыс. 902 за прошлые сутки).

Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в Москве — 3 тыс. 458, в Санкт-Петербурге — 3 тыс. 112, в Московской области — 1 тыс. 92.

На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 390, Крым — 244, Ставропольский край — 240, Краснодарский край — 198, Дагестан — 150, Севастополь — 99, Кабардино-Балкария — 95, Карачаево-Черкесия — 79, Северная Осетия — 77, Адыгея — 55, Ингушетия — 54, Чечня — 53.

Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, 198 новых случая обнаружили в 28 муниципалитетах. Среди заболевших 80 мужчин и 118 женщин в возрасте до 94 лет. В том числе, COVID-19 подтвердился у 10 детей, младшему из которых 7 месяцев.

Вот распределились новые случаи по муниципалитетам: в Краснодаре — 61;

в Сочи — 17;

в Лабинском районе — 12;

в Новороссийске, Геленджике и Абинском районе — по 8;

в Туапсинском, Выселковском и Темрюкском районах — по 7;

в Кореновском, Калининском, Тихорецком, Мостовском районах — по 6;

в Курганинском, Крыловском, Славянском районах — по 5;

в Павловском районе — 4;

в Кавказском, Красноармейском, Тбилисском районах и Горячем Ключе — по 3;

в Усть-Лабинском районе — 2;

в Каневском, Северском, Тимашевском, Новопокровском, Белоглинском районах и Анапе — по 1.

Всего к 21 января в лабораториях Краснодарского края провели 2 млн 273 тыс. 595 исследований на COVID-19, из них 9 тыс. 825 — за последние сутки. За весь период пандемии на Кубани подтвердилось 31 тыс. 760 случаев COVID-19, в том числе у 2 тыс. 472 детей. Показатель заболеваемости достиг 559,6 случаев на 100 тыс. населения края.