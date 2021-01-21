На Кубани обнаружили еще 198 случаев коронавируса, из них 61 – в Краснодаре

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

В Краснодарском крае к 21 января подтвердилось 31 тыс. 760 случаев COVID-19

Согласно данным федерального оперштаба, в России за минувшие сутки зарегистрировали еще 21 тыс. 887 случаев коронавируса, написал RT. Всего за время пандемии инфекция подтвердилась у 3 млн 655 тыс. 839 жителей России.

За весь период официально известно о 67 тыс. 832 смертях от ковида (+612 новых летальных исходов) и 3 млн 54 тыс. 218 выздоровевших пациентах (+26 тыс. 902 за прошлые сутки).

Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в Москве — 3 тыс. 458, в Санкт-Петербурге — 3 тыс. 112, в Московской области — 1 тыс. 92.

Читайте также:

На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 390, Крым — 244, Ставропольский край — 240, Краснодарский край — 198, Дагестан — 150, Севастополь — 99, Кабардино-Балкария — 95, Карачаево-Черкесия — 79, Северная Осетия — 77, Адыгея — 55, Ингушетия — 54, Чечня — 53.

Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, 198 новых случая обнаружили в 28 муниципалитетах. Среди заболевших 80 мужчин и 118 женщин в возрасте до 94 лет. В том числе, COVID-19 подтвердился у 10 детей, младшему из которых 7 месяцев.

Вот распределились новые случаи по муниципалитетам:

  • в Краснодаре — 61;
  • в Сочи — 17;
  • в Лабинском районе — 12;
  • в Новороссийске, Геленджике и Абинском районе — по 8;
  • в Туапсинском, Выселковском и Темрюкском районах — по 7;
  • в Кореновском, Калининском, Тихорецком, Мостовском районах — по 6;
  • в Курганинском, Крыловском, Славянском районах — по 5;
  • в Павловском районе — 4;
  • в Кавказском, Красноармейском, Тбилисском районах и Горячем Ключе — по 3;
  • в Усть-Лабинском районе — 2;
  • в Каневском, Северском, Тимашевском, Новопокровском, Белоглинском районах и Анапе — по 1.

Всего к 21 января в лабораториях Краснодарского края провели 2 млн 273 тыс. 595 исследований на COVID-19, из них 9 тыс. 825 — за последние сутки.

За весь период пандемии на Кубани подтвердилось 31 тыс. 760 случаев COVID-19, в том числе у 2 тыс. 472 детей. Показатель заболеваемости достиг 559,6 случаев на 100 тыс. населения края.

Читайте также:

По данным регионального минздрава, выздоровел 22 тыс. 251 пациент (+168). В ковидных госпиталях умерли 1 тыс. 275 человек (+18 смертей). Еще 127 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 3 — на ЭКМО. В стационарах с подозрением на ковид лечатся 5 тыс. 64 человек и 1 тыс. 685 пациентов с подтвержденным диагнозом. Еще 6 тыс. 549 кубанцев лечатся на дому.

Здравоохранение Коронавирус Медицина Эпидемии

Все материалы по теме:

Новости

На Кубани обнаружили еще 198 случаев коронавируса, из них 61 – в Краснодаре
Российские работодатели объяснили, что значит фраза «Мы вам перезвоним» после собеседования
В Краснодаре продолжат бороться с рекламными вывесками на английском языке
В Анапе с грузовика на дорогу слетели бетонные плиты, пострадала женщина
В Туапсинском районе собираются создать новую особо охраняемую природную территорию
Галицкий и Хашиг попали в топ-50 влиятельных персон российского футбола

Лента новостей

«В Краснодаре самая высокая цена проезда на юге России»
Вчера, 08:01
«В Краснодаре самая высокая цена проезда на юге России»
Интервью с руководителем «Транспортной инициативы» Мариной Репещук
От отравления до СИЗО
19 января, 15:30
От отравления до СИЗО
Вспомнили, что происходило с Навальным за последние пять месяцев
«Прекратить издевательства и открыть переднюю дверь»
19 января, 15:27
«Прекратить издевательства и открыть переднюю дверь»
Как я покатался на челночном трамвае в Краснодаре: личный опыт

Реклама на портале