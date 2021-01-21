СберБанк участвует в подготовке и трудоустройстве студентов Кубанского аграрного госуниверситета

Партнерский Краснодарский край

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Управляющий СберБанком по Краснодарскому краю Татьяна Сергиенко и ректор КубГАУ Александр Трубилин подписали договор о сотрудничестве

Речь о подготовке специалистов к работе в банке. По договору вуз сможет использовать сотрудников СберБанка в учебном процессе и работе в государственных экзаменационных комиссиях по востребованным направлениям подготовки и специальностям.

«СберБанк последовательно инвестирует в качество образования. Особое внимание уделяется развитию прикладных знаний и навыков, сохраняющих актуальность в будущем. Сотрудничество с КубГАУ позволит нам еще на стадии получения высшего образования подготовить студентов к работе в банке и сформировать компетенции, которые лягут в основу их успешной карьеры. Вместе с руководством вуза мы решим важную задачу по трудоустройству самых перспективных и заинтересованных выпускников, которые проявят себя в ходе обучения», — сказала управляющий СберБанком по Краснодарскому краю Татьяна Сергиенко.

«Одна из моих целей — убить экзамены в школе»:

Программа уже стартовала, в ней участвуют более 50 студентов 4 курса учетно-финансового факультета, обучающихся по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Обучение направлено на подготовку кредитных аналитиков и содержит лекции и тренинги по финансовому и экономическому анализу и личной эффективности.

В первый день студенты изучили два модуля: «Работа кредитного инспектора и процесс кредитования в банке» и «Сервис как стиль жизни». Программа рассчитана на один семестр, занятия проводят специалисты банка. Лучшие студенты смогут пройти стажировку и стать кредитными инспекторами в СберБанке.

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«Подготовка обучающихся должна не только соответствовать образовательным стандартам, но и ориентироваться на рынок труда. Наш университет давно сотрудничает с ведущими и крупнейшими предприятиями региона. Один из ключевых партнеров — Краснодарское отделение ПАО «Сбербанк». Наше сотрудничество не ограничивается тем, что банк ежегодно устраивает на работу наших выпускников. Сотрудники и специалисты банка участвуют в учебном процессе, корректировке учебных планов и открытии новых образовательных программ. Для наших студентов совместный проект — это уникальная возможность совместить обучение в вузе с получением практических знаний и навыков от ведущих специалистов передовой компании», — пояснил ректор Кубанского государственного аграрного университета Александр Трубилин.

КубГАУ Образование Сбербанк Трудоустройство Экономика

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