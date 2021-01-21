В Туапсинском районе собираются создать новую особо охраняемую природную территорию

20 января власти Краснодарского края сообщили о плане создать еще одну особо охраняемую природную территорию (ООПТ) под Туапсе

ООПТ планируют создать на мысе Кадош, который находится на побережье Черного моря, между Туапсе и селом Агой. 20 января мыс осмотрели губернатор края Сергей Болдин и представители министерства природных ресурсов и минкурортов. По действующему генплану эта земля относится к общественно-деловой зоне. При этом здесь растут пицундская сосна и ягодный тис, которые включены в Красную книгу России и Краснодарского края, отмечает пресс-служба администрации Кубани.

Предполагается, что образование охраняемой территории позволит защитить площадь в 11 га от застройки. Сделать на этом участке ООПТ планируют к середине 2021 года.

Сегодня в Туапсинском районе действует 45 ООПТ регионального значения и одна — местного. Всего в регионе 358 особо охраняемых природных территорий, 326 из них — регионального значения и 32 — местного.

Отметим, что на ООПТ всё-таки разрешены некоторые виды деятельности: это пчеловодство, рекреационная деятельность, выпас скота или сенокошение. Строительство на участке запрещено.

Увидеть карту с ООПТ регионального значения можно здесь.