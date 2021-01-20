В Сочи дети устроили снежную горку на братских могилах солдат

В Завокзальном микрорайоне Сочи после снегопада устроили горку для катания на мемориале Воинской Славы

Напомним, 19 января на курорте прошел залповый снегопад. На дорогах работало 150 единиц снегоуборочной техники, а тротуары собирались расчищать вручную, однако успели сделать это не везде.

Так, мемориал Воинской Славы превратился в снежную горку. Очевидцы выложили в сеть видео, на котором школьники катаются на санках по братским могилам солдат, расположенных на склоне памятного места. Там похоронены умершие в сочинских госпиталях бойцы Великой Отечественной войны. По данным музея истории города-курорта Сочи, мемориальный комплекс объединил более 70 братских могил героев войны. Памятник построили на курорте в 1985 году, там захоронены около 2 тыс. солдат.