В Сочи дети устроили снежную горку на братских могилах солдат

Краснодарский край

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В Завокзальном микрорайоне Сочи после снегопада устроили горку для катания на мемориале Воинской Славы

Напомним, 19 января на курорте прошел залповый снегопад. На дорогах работало 150 единиц снегоуборочной техники, а тротуары собирались расчищать вручную, однако успели сделать это не везде.

Так, мемориал Воинской Славы превратился в снежную горку. Очевидцы выложили в сеть видео, на котором школьники катаются на санках по братским могилам солдат, расположенных на склоне памятного места. Там похоронены умершие в сочинских госпиталях бойцы Великой Отечественной войны. По данным музея истории города-курорта Сочи, мемориальный комплекс объединил более 70 братских могил героев войны. Памятник построили на курорте в 1985 году, там захоронены около 2 тыс. солдат.

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Прокуратура начала проверку информации из видео с катанием по братской могиле.

«В настоящее время органы полиции устанавливают личности несовершеннолетних, которые выбрали местом для катания мемориал», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. 

Это не первый случай осквернения памятника. Ранее Юга.ру писали, что на мемориале Воинской Славы загорала девушка, а на газоне над братской могилой устраивали место для пикников и прогулок. Также там выгуливали животных. 

Дети Памятники Погода Прокуратура Сочи

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