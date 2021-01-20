На Кубани коронавирус подтвердился у еще 198 человек

В Краснодарском крае к 20 января COVID-19 диагностировали у 31 тыс. 562 человек

В России за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 21 тыс. 152 человек, написал RT. Всего к 20 января инфекция подтвердилась у 3 млн 633 тыс. 952 жителей России.

За весь период в ковидных госпиталях скончались 67 тыс. 220 человек (+597 новых летальных случаев), а 3 млн 27 тыс. 316 полностью выздоровели (+25 тыс. 290 за сутки).