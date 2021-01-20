На Кубани коронавирус подтвердился у еще 198 человек
В Краснодарском крае к 20 января COVID-19 диагностировали у 31 тыс. 562 человек
В России за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 21 тыс. 152 человек, написал RT. Всего к 20 января инфекция подтвердилась у 3 млн 633 тыс. 952 жителей России.
За весь период в ковидных госпиталях скончались 67 тыс. 220 человек (+597 новых летальных случаев), а 3 млн 27 тыс. 316 полностью выздоровели (+25 тыс. 290 за сутки).
Самый большой суточный прирост инфицированных снова наблюдается в Санкт-Петербурге — 3 тыс. 347. Следом идут Москва (+2 тыс. 452) и область (+994).
Читайте также:
На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация такая: Ростовская область — 388, Крым — 251, Ставропольский край — 236, Краснодарский край — 198, Дагестан — 150, Кабардино-Балкария- 96, Севастополь — 95, Карачаево-Черкесия — 80, Северная Осетия — 79, Адыгея — 62, Чечня — 59, Ингушетия — 52.
В оперативном штабе Краснодарского края уточнили, что из 198 новых заболевших 86 мужчин и 112 женщин. Возраст пациентов от 1 года до 89 лет.
Вот как распределились новые случаи по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 58;
- в Ленинградском районе — 13;
- в Сочи — 12;
- в Мостовском и Апшеронском районах — по 11;
- в Тихорецком районе — 9;
- в Кавказском районе — 7;
- в Туапсинском, Кореновском, Курганинском, Павловском районах — по 6;
- в Крыловском районе — 5;
- в Северском, Успенском, Новокубанском районах — по 4;
- в Армавире, Лабинском, Славянском, Темрюкском, Новопокровском, Гулькевичевском, Красноармейском районах — по 3;
- в Новороссийске, Горячем Ключе, Отрадненском, Тимашевском районах — по 2;
- в Геленджике, Анапе, Белореченском, Выселковском, Кущевском, Приморско-Ахтарском, Усть-Лабинском районах — по 1.
Всего к 20 января в лабораториях Кубани провели 2 млн 263 тыс. 770 исследований на COVID-19. За весь период коронавирус подтвердился у 31 тыс. 562 человек. Показатель заболеваемости достиг 556,1 случаев на 100 тыс. населения.
По данным регионального минздрава, выздоровели 22 тыс. 83 человек. Медикам не удалось спасти 1 тыс. 257 пациентов с подтвержденным ковидом (+19 новых летальных случаев). Еще 118 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 3 — на ЭКМО.
Все материалы по теме: