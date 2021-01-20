Число новых смертей от ковида в мире за прошлую неделю достигло рекордного уровня — ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения 19 января сообщила о рекордном росте летальных случаев от СОVID-19 за прошедшую неделю

По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире с 11 по 17 января зафиксировали 4 млн 7 тыс. новых случаев COVID-19. Это на 6% меньше, чем было выявлено за предыдущую неделю. Также за период с 11 по 17 января в мире от коронавируса умерли 93 тыс. человек, что на 9% больше предыдущей недели. Это максимальное число летальных случаев, зафиксированное за все время пандемии, написал RT.

Всего за весь период наблюдений, коронавирус обнаружили у 93 млн жителей планеты, из них более 2 млн скончались. Как добавил телеканал «360», по данным ВОЗ, смертность выросла в Африке, Восточном Средиземноморье и Западно-Тихоокеанском регионе.

Отметим, что в России за период с 11 по 17 января зарегистрировали 166 тыс. 255 новых случаев COVID-19 и 3 тыс. 729 смертей. На Кубани официальная статистика по заболевшим остается стабильной — в регионе ежедневно выявляют от 193 до 198 новых случаев коронавируса. Так, за минувшую неделю в Краснодарском крае инфекцию обнаружили у 1 тыс. 370 человек.