Число новых смертей от ковида в мире за прошлую неделю достигло рекордного уровня — ВОЗ

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Всемирная организация здравоохранения 19 января сообщила о рекордном росте летальных случаев от СОVID-19 за прошедшую неделю

По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире с 11 по 17 января зафиксировали 4 млн 7 тыс. новых случаев COVID-19. Это на 6% меньше, чем было выявлено за предыдущую неделю.

Также за период с 11 по 17 января в мире от коронавируса умерли 93 тыс. человек, что на 9% больше предыдущей недели. Это максимальное число летальных случаев, зафиксированное за все время пандемии, написал RT.

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Всего за весь период наблюдений, коронавирус обнаружили у 93 млн жителей планеты, из них более 2 млн скончались.

Как добавил телеканал «360», по данным ВОЗ, смертность выросла в Африке, Восточном Средиземноморье и Западно-Тихоокеанском регионе.

Отметим, что в России за период с 11 по 17 января зарегистрировали 166 тыс. 255 новых случаев COVID-19 и 3 тыс. 729 смертей.

На Кубани официальная статистика по заболевшим остается стабильной — в регионе ежедневно выявляют от 193 до 198 новых случаев коронавируса. Так, за минувшую неделю в Краснодарском крае инфекцию обнаружили у 1 тыс. 370 человек.

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При этом число летальных случаев в регионе начало увеличиваться, а 16 января впервые достигло 20. Всего за прошлую неделю в крае смерть от ковида подтвердилась у 118 пациентов.

Коронавирус смерть Эпидемии

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