За праздники южные абоненты «Ростелекома» скачали более 110 тыс. терабайт

Партнерский Краснодарский край

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С 1 по 10 января абоненты «Ростелекома» на юге РФ скачали более 110 тыс. терабайт информации

Это почти вдвое больше, чем за тот же период в прошлом году. При этом пик нагрузки составил 2,7 Тб/с. В пресс-службе провайдера отметили, что сеть выдержала испытание и показала стабильную работу.

В период новогодних каникул нагрузка на сетевую инфраструктуру интернет-провайдеров возрастает. Поэтому сотрудники «Ростелекома» заранее увеличили резерв каналов и мощности дата-центров и подключили дополнительное оборудование. Кроме того, благодаря кеширующим серверам часть трафика сервисов Google, включая ресурсоемкий YouTube, была локализована и не загружала магистральные каналы провайдера.

«Мы ожидали рекордного роста нагрузок и заранее подготовили нашу сетевую инфраструктуру. Особенно в новогодние праздники на увеличение трафика повлиял наш мультимедийный сервис Wink — многие абоненты традиционно смотрели новогодние фильмы и программы. Чтобы сделать их досуг максимально комфортным, круглосуточно дежурила команда технических специалистов, которая поддерживала бесперебойную работу сети», — отметил вице-президент — директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Денис Лысов.

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«Ростелеком» на юге РФ ведет развитие сетевой инфраструктуры сразу в нескольких плоскостях. Компания меняет медные кабели на оптические — их пропускная способность выше в разы, а соединение стабильнее. Также провайдер увеличивает серверные мощности и развивает облачные технологии, обрабатывающие и хранящие большие объемы данных. Это обеспечивает растущие цифровые потребности клиентов в любой ситуации. Например, в период карантина «Ростелеком» предоставлял всем своим абонентам-физлицам максимальную скорость без изменения тарифного плана и дополнительной платы.

Подробнее о сервисах «Ростелекома» можно узнать на сайте, в офисах продаж компании и по бесплатной горячей линии 8(800)100-08-00.

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