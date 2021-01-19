За праздники южные абоненты «Ростелекома» скачали более 110 тыс. терабайт

С 1 по 10 января абоненты «Ростелекома» на юге РФ скачали более 110 тыс. терабайт информации

Это почти вдвое больше, чем за тот же период в прошлом году. При этом пик нагрузки составил 2,7 Тб/с. В пресс-службе провайдера отметили, что сеть выдержала испытание и показала стабильную работу.

В период новогодних каникул нагрузка на сетевую инфраструктуру интернет-провайдеров возрастает. Поэтому сотрудники «Ростелекома» заранее увеличили резерв каналов и мощности дата-центров и подключили дополнительное оборудование. Кроме того, благодаря кеширующим серверам часть трафика сервисов Google, включая ресурсоемкий YouTube, была локализована и не загружала магистральные каналы провайдера.

«Мы ожидали рекордного роста нагрузок и заранее подготовили нашу сетевую инфраструктуру. Особенно в новогодние праздники на увеличение трафика повлиял наш мультимедийный сервис Wink — многие абоненты традиционно смотрели новогодние фильмы и программы. Чтобы сделать их досуг максимально комфортным, круглосуточно дежурила команда технических специалистов, которая поддерживала бесперебойную работу сети», — отметил вице-президент — директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Денис Лысов.