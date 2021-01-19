После схода лавины в Домбае завели уголовное дело о халатности

Напомним, лавина длиной 300 метров сошла днем 18 января на горе Мусса-Ачитара в поселке Домбай. Под снегом оказались от 4 до 12 человек и два вагончика с пунктом проката горнолыжного снаряжения, также было повреждено местное кафе. В результате происшествия пострадали четыре человека и погиб один спортсмен — президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов.

Известно, что сход снега был принудительным, то есть вызван специально, а не случайными или природными факторами. В прокуратуре республики отметили, что около 13:00 18 января сотрудники Домбайского военизированного противолавинного отряда ФГБУ «Северо-Кавказская военизированная служба по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы» выстрелили из специального орудия, чтобы спровоцировать сход лавины с верхней части склона. Из-за этого произошел неконтролируемый сход снежных масс, объяснили в пресс-службе ведомства.