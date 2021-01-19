Роспотребнадзор: в России заболеваемость коронавирусом весной немного вырастет, но к лету пойдет на спад

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

В Роспотребнадзоре рассказали журналистам, когда ожидать спад заболеваемости COVID-19

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила РИА «Новости», что показатель заболеваемости коронавирусом в России к лету будет ниже прошлогоднего минимума.

Эксперт не исключила, что в начале весны число заболевших может немного вырасти, однако отметила, что это характерная черта сезонных инфекций, «которой, видимо, и станет COVID-19».

«Есть вероятность, что ближе к лету достигнем прошлогоднего минимума по заболеваемости и даже более низкого его уровня», — рассказала Пшеничная.

Она отметила, что в России начала стабилизироваться ситуация с коронавирусом, а пик заболеваемости, возможно, уже пройден. Представитель Роспотребнадзора напомнила о важности соблюдения антиковидных мер безопасности, так как они также влияют на эпидемический процесс, написал телеканал «360».

Читайте также:

Напомним, после рекордного суточного прироста заболевших коронавирусом 24 декабря 2020 года [тогда инфекцию обнаружили у 29 тыс. 935 человек], статистика по инфицированным в России начала снижаться. За последние сутки по всей стране COVID-19 подтвердился у 21 тыс. 734 жителей страны, из них 197 зафиксировали на Кубани.

Всего к 19 января в России официально известно о 3,6 млн случаев COVID-19.

Коронавирус Роспотребнадзор Эпидемии

Все материалы по теме:

Новости

Роспотребнадзор: в России заболеваемость коронавирусом весной немного вырастет, но к лету пойдет на спад
На Кубани второй раз зарегистрировали 20 смертей от ковида за сутки
Прокуратура проверит, как появились раны на теле ребенка во время лечения в больнице Анапы
На дороге в Краснодаре сгорела машина
Краснодар и Сочи снова стали лидерами по приросту инфицированных COVID-19
На побережье Черного моря под Туапсе остановили 3 «Ласточки» и 8 поездов

Лента новостей

Хорошая девочка и с чем ее едят
Вчера, 13:05
Хорошая девочка и с чем ее едят
Почему некоторые заведения можно только игнорировать
Кино, снежки и лунные пейзажи
Вчера, 08:06
Кино, снежки и лунные пейзажи
Как жители Краснодара развлекали детей на новогодних каникулах
В Краснодаре началось строительство трамвайной линии на улице Московской
16 января, 16:22
В Краснодаре началось строительство трамвайной линии на улице Московской
Фоторепортаж

Реклама на портале