Роспотребнадзор: в России заболеваемость коронавирусом весной немного вырастет, но к лету пойдет на спад

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила РИА «Новости» , что показатель заболеваемости коронавирусом в России к лету будет ниже прошлогоднего минимума.

Эксперт не исключила, что в начале весны число заболевших может немного вырасти, однако отметила, что это характерная черта сезонных инфекций, «которой, видимо, и станет COVID-19».

«Есть вероятность, что ближе к лету достигнем прошлогоднего минимума по заболеваемости и даже более низкого его уровня», — рассказала Пшеничная.

Она отметила, что в России начала стабилизироваться ситуация с коронавирусом, а пик заболеваемости, возможно, уже пройден. Представитель Роспотребнадзора напомнила о важности соблюдения антиковидных мер безопасности, так как они также влияют на эпидемический процесс, написал телеканал «360».