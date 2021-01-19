Роспотребнадзор: в России заболеваемость коронавирусом весной немного вырастет, но к лету пойдет на спад
В Роспотребнадзоре рассказали журналистам, когда ожидать спад заболеваемости COVID-19
Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила РИА «Новости», что показатель заболеваемости коронавирусом в России к лету будет ниже прошлогоднего минимума.
Эксперт не исключила, что в начале весны число заболевших может немного вырасти, однако отметила, что это характерная черта сезонных инфекций, «которой, видимо, и станет COVID-19».
«Есть вероятность, что ближе к лету достигнем прошлогоднего минимума по заболеваемости и даже более низкого его уровня», — рассказала Пшеничная.
Она отметила, что в России начала стабилизироваться ситуация с коронавирусом, а пик заболеваемости, возможно, уже пройден. Представитель Роспотребнадзора напомнила о важности соблюдения антиковидных мер безопасности, так как они также влияют на эпидемический процесс, написал телеканал «360».
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Напомним, после рекордного суточного прироста заболевших коронавирусом 24 декабря 2020 года [тогда инфекцию обнаружили у 29 тыс. 935 человек], статистика по инфицированным в России начала снижаться. За последние сутки по всей стране COVID-19 подтвердился у 21 тыс. 734 жителей страны, из них 197 зафиксировали на Кубани.
Всего к 19 января в России официально известно о 3,6 млн случаев COVID-19.
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