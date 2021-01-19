На Кубани второй раз зарегистрировали 20 смертей от ковида за сутки

Власти Кубани к 19 января официально подтвердили смерть от коронавируса 1 тыс. 238 человек

Напомним, за последние сутки в регионе зарегистрировали 197 новых случаев COVID-19 и 20 летальных исходов. Позже в оперштабе уточнили, что у всех умерших пациентов была внебольничная двусторонняя пневмония тяжелого течения, а также сопутствующие заболевания.

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Так, медикам краснодарских больниц не удалось спасти восемь человек. В краевой клинической больнице № 1 зарегистрировали смерть 72-летней жительницы города, 66-летнего армавирца и 68-летнего жителя Славянска-на-Кубани. В специализированной краевой инфекционной больнице умерли два человека: 64-летний новороссиец и 69-летний житель Староминского района. Еще два человека скончались в краевом госпитале ветеранов войн : 78-летний краснодарец и 86-летняя жительница Темрюка. Кроме того, одна пациентка, 80-летняя жительница Приморско-Ахтарска, умерла в краевой клинической больнице № 2 .

В Крымской районной больнице зарегистрировали два летальных исхода. Там ушли из жизни 80-летняя жительница Новороссийска и 82-летняя геленджичанка.

В инфекционной больнице № 2 Сочи скончались также два человека — мужчина в возрасте 62 лет и 65-летняя женщина.

По одному пациенту умерли в ковид-госпиталях Анапы, Горячего Ключа, а также Северского, Тихорецкого, Темрюкского, Усть-Лабинского, Красноармейского и Туапсинского районов.