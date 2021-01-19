Прокуратура проверит, как появились раны на теле ребенка во время лечения в больнице Анапы

Краснодарский край

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19 января в прокуратуре Краснодарского края объявили о начале проверки по факту травмирования при лечении двухлетнего мальчика в Анапе

8 января кубанский фотограф Андрей Бурчик рассказал в своем фейсбуке, что его племянник во время четырехдневного лечения пневмонии в реанимационном отделении анапской больницы получил повреждения. Мужчина прикрепил фотографию с большими темными пятнами на спине 2,5-летнего ребенка. Бурчик предположил, что кожа слезла со спины, потому что мальчик всё это время лежал в своей моче. В больнице заявили, что раны появились из-за аллергической реакции на пеленки, а минздрав ответил, что изменения на коже были еще до того, как пациент поступил в больницу Анапы.

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Однако Бурчик, с которым позже связалась редакция портала Юга.ру, заверил, что никаких травм до госпитализации не было, и рассказал, что семья мальчика живет в Крымске, а ребенок заболел еще в декабре 2020 года. Он уже проходил госпитализацию, но затем его выписали из больницы. 2 января состояние ухудшилось, после чего мальчика положили в учреждение Анапы. Изначально с ребенком поехала бабушка, однако ее не пустили в реанимационное отделение к внуку.

По данным на 12 января, состояние ребенка ухудшилось. Его перевезли в одну из больниц Краснодара. Сразу после инцидента Бурчик обратился за защитой прав несовершеннолетнего в прокуратуру, однако ответа не получил.

Спустя день в пресс-службе СК заявили, что начали доследственную проверку по факту сообщений в СМИ.

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18 января портал Юга.ру связался с уполномоченным по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяной Ковалевой. Она рассказала, что обратилась в следственный комитет, прокуратуру края и фонд обязательного медицинского страхования с просьбой провести проверки и принять меры.

19 января в прокуратуре редакции подтвердили, что начали проверять информацию.

Анапа Дети Здравоохранение Прокуратура Следственный комитет

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