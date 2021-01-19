Краснодар и Сочи снова стали лидерами по приросту инфицированных COVID-19
В Краснодарском крае к 19 января коронавирусную инфекцию официально нашли у 31 тыс. 364 человек
По данным федерального оперштаба, в России выявили еще 21 тыс. 734 человека с коронавирусом, написал RT. Всего к 19 января в стране зарегистрировали 3 млн 612 тыс. 800 случаев COVID-19.
За весь период в инфекционных госпиталях умерли 66 тыс. 623 жителя России (+586), а 3 млн 2 тыс. 26 пациентов были выписаны с выздоровлением (+23 тыс. 262).
Самый большой прирост инфицированных за эти сутки был зафиксирован в Санкт-Петербурге — 3 тыс. 281. Следом идет Москва (+3 тыс. 115) и область (+ 1 тыс. 72).
На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация такая: Ростовская область — 392, Ставропольский край — 234, Краснодарский край — 197, Крым — 192, Дагестан — 155, Севастополь — 100, Кабардино-Балкария — 97, Северная Осетия — 80, Карачаево-Черкесия — 78, Адыгея — 63, Чечня — 57, Ингушетия — 51.
Как уточнили в оперштабе Кубани, из 197 новых пациентов 90 мужчин и 107 женщин. В том числе инфекция подтвердилась у 8 детей.
Вот как распределились новые случаи по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 53;
- в Сочи — 22;
- в Апшеронском районе — 13;
- в Славянском районе — 10;
- в Туапсинском районе — 9;
- в Геленджике — 8;
- в Красноармейском районе — 7;
- в Белореченском, Калининском и Крыловском районах — по 6;
- в Выселковском и Ейском районах — по 5;
- в Анапе, Кавказском, Темрюкском, Тбилисском и Павловском районах — по 4;
- в Армавире, Абинском, Кущевском, Тихорецком, Новокубанском районах — по 3;
- в Горячем Ключе, Тимашевском и Успенском районах — по 2;
- в Брюховецком, Динском, Курганинском, Отрадненском, Усть-Лабинском и Гулькевичском районах — по 1.
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Всего к 19 января в лабораториях региона провели 2 млн 254 тыс. 155 исследований на COVID-19. За все время диагноз подтвердился у 31 тыс. 364 человек. Показатель заболеваемости увеличился до 552,6 случая на 100 тыс. населения Кубани.
По данным регионального минздрава, выздоровели уже 21 тыс. 894 человека, еще 1 тыс. 238 пациентов медикам спасти не удалось (+20 новых летальных случаев). В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 123 больных, 3 человека — на ЭКМО.
Напомним, накануне на Кубани зарегистрировали рекордные 200 случаев инфицирования за сутки.
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