Краснодар и Сочи снова стали лидерами по приросту инфицированных COVID-19

В Краснодарском крае к 19 января коронавирусную инфекцию официально нашли у 31 тыс. 364 человек

По данным федерального оперштаба, в России выявили еще 21 тыс. 734 человека с коронавирусом, написал RT. Всего к 19 января в стране зарегистрировали 3 млн 612 тыс. 800 случаев COVID-19.

За весь период в инфекционных госпиталях умерли 66 тыс. 623 жителя России (+586), а 3 млн 2 тыс. 26 пациентов были выписаны с выздоровлением (+23 тыс. 262).