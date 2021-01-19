Краснодар и Сочи снова стали лидерами по приросту инфицированных COVID-19

Краснодарский край

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В Краснодарском крае к 19 января коронавирусную инфекцию официально нашли у 31 тыс. 364 человек

По данным федерального оперштаба, в России выявили еще 21 тыс. 734 человека с коронавирусом, написал RT. Всего к 19 января в стране зарегистрировали 3 млн 612 тыс. 800 случаев COVID-19.

За весь период в инфекционных госпиталях умерли 66 тыс. 623 жителя России (+586), а 3 млн 2 тыс. 26 пациентов были выписаны с выздоровлением (+23 тыс. 262).

Самый большой прирост инфицированных за эти сутки был зафиксирован в Санкт-Петербурге — 3 тыс. 281. Следом идет Москва (+3 тыс. 115) и область (+ 1 тыс. 72).

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На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация такая: Ростовская область — 392, Ставропольский край — 234, Краснодарский край — 197, Крым — 192, Дагестан — 155, Севастополь — 100, Кабардино-Балкария — 97, Северная Осетия — 80, Карачаево-Черкесия — 78, Адыгея — 63, Чечня — 57, Ингушетия — 51.

Как уточнили в оперштабе Кубани, из 197 новых пациентов 90 мужчин и 107 женщин. В том числе инфекция подтвердилась у 8 детей.

Вот как распределились новые случаи по муниципалитетам:

  • в Краснодаре — 53;
  • в Сочи — 22;
  • в Апшеронском районе — 13;
  • в Славянском районе — 10;
  • в Туапсинском районе — 9;
  • в Геленджике — 8;
  • в Красноармейском районе — 7;
  • в Белореченском, Калининском и Крыловском районах — по 6;
  • в Выселковском и Ейском районах — по 5;
  • в Анапе, Кавказском, Темрюкском, Тбилисском и Павловском районах — по 4;
  • в Армавире, Абинском, Кущевском, Тихорецком, Новокубанском районах — по 3;
  • в Горячем Ключе, Тимашевском и Успенском районах — по 2;
  • в Брюховецком, Динском, Курганинском, Отрадненском, Усть-Лабинском и Гулькевичском районах — по 1.

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Всего к 19 января в лабораториях региона провели 2 млн 254 тыс. 155 исследований на COVID-19. За все время диагноз подтвердился у 31 тыс. 364 человек. Показатель заболеваемости увеличился до 552,6 случая на 100 тыс. населения Кубани.

По данным регионального минздрава, выздоровели уже 21 тыс. 894 человека, еще 1 тыс. 238 пациентов медикам спасти не удалось (+20 новых летальных случаев). В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 123 больных, 3 человека — на ЭКМО.

Напомним, накануне на Кубани зарегистрировали рекордные 200 случаев инфицирования за сутки.

Здравоохранение Коронавирус Медицина Эпидемии

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