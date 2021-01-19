В Домбае под лавиной погиб один человек, поиски возможных жертв продолжаются
В горах Карачаево-Черкесии 19 января продолжается спасательная операция после схода лавины
Накануне лавина сошла на горнолыжную трассу на горе Мусса-Ачитара, ее длина составила 300 метров. Сообщалось, что снежные массы спустились с пятой по четвертую очередь канатной дороги, они могли накрыть от 4 до 12 человек. Также под снег попали два вагончика пункта проката горнолыжного снаряжения.
Позже стало известно, что самостоятельно из-под завалов смогли выбраться шесть человек. Также из-под снега удалось спасти женщину, а в поселке нашли живыми еще двух человек, судьба которых до этого была неизвестна. Кроме того, нескольких человек, которые могли находиться на трассе, обнаружили в гостинице.
Читайте также:
Погиб один спортсмен — президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов. Пострадали, предварительно, четверо.
При этом сход лавины в горах был принудительным, сообщил источник в экстренных службах агентству ТАСС. По данным МЧС, лавина повредила кафе.
Поиски осложнялись непогодой, на ночь спасатели приостановили операцию. Утром 19 января источник отметил, что людей, по предварительным данным, под лавиной не осталось, так как заявления о пропаже больше не поступали. При этом поисковые работы все-таки продолжат, чтобы спасатели могли убедиться, что под толщей снега нет пострадавших.