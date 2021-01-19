В Домбае под лавиной погиб один человек, поиски возможных жертв продолжаются

Накануне лавина сошла на горнолыжную трассу на горе Мусса-Ачитара, ее длина составила 300 метров. Сообщалось, что снежные массы спустились с пятой по четвертую очередь канатной дороги, они могли накрыть от 4 до 12 человек. Также под снег попали два вагончика пункта проката горнолыжного снаряжения.

Позже стало известно, что самостоятельно из-под завалов смогли выбраться шесть человек. Также из-под снега удалось спасти женщину, а в поселке нашли живыми еще двух человек, судьба которых до этого была неизвестна. Кроме того, нескольких человек, которые могли находиться на трассе, обнаружили в гостинице.