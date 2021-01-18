В Краснодаре у фуры лопнуло колесо и она перекрыла трамвайные пути

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре 18 января из-за ДТП остановилось движение нескольких трамваев

По предварительным данным, в 18:10 у большегруза Ford, который ехал по улице Каляева в сторону Бабушкина, взорвалось колесо на задней оси. После этого из фуры высыпался гравий, который повредил автомобили Kia и Peugeot. Никто не пострадал, однако грузовик заблокировала движение трамваев.

Сотрудники ДПС вынесли постановление водителю за нарушение правил постановки транспортного средства на проезжей части дороги, что предусматривает штраф в размере 1,5 тыс. рублей, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару.

В пресс-службе КТТУ редакции уточнили, что из-за ДТП на отрезке пути остановились трамвайные маршруты № 3 и № 7.

По данным из соцсетей, на улице Каляева произошло сразу две аварии с грузовиками. Однако о втором ДТП официальной информации пока не поступало.

ДТП Краснодар Трамвай

Новости

Жителю Кущевского района назначили 30 часов обязательных работ за нарушение ковидных ограничений
В Краснодаре у фуры лопнуло колесо и она перекрыла трамвайные пути
В Краснодаре за 4 года хотят построить набережную вдоль реки Кубани в ЮМР
Частный самолет Галицкого экстренно сел в Краснодаре
Минимум один человек погиб при сходе лавины в Домбае
«Мы еще к реке не подошли, а там уже плещутся моржи в трусах». Кубанская епархия высказалась о купаниях на Крещение

Лента новостей

Хорошая девочка и с чем ее едят
Сегодня, 13:05
Хорошая девочка и с чем ее едят
Почему некоторые заведения можно только игнорировать
Кино, снежки и лунные пейзажи
Сегодня, 08:06
Кино, снежки и лунные пейзажи
Как жители Краснодара развлекали детей на новогодних каникулах
В Краснодаре началось строительство трамвайной линии на улице Московской
16 января, 16:22
В Краснодаре началось строительство трамвайной линии на улице Московской
Фоторепортаж

Реклама на портале