Крещенские купания на Кубани пройдут в 78 местах

В Краснодарском крае выбрали 78 мест, где в ночь на 19 января пройдут крещенские купания

Напомним, 11 января в соцсетях начали обсуждать отмену крещенских купаний из-за коронавируса. На следующий день Кубанская епархия рассказала Юга.ру, что намерена устроить купания, если Роспотребнадзор не будет против. Позже стало известно, что в регионе выбрали 53 места для совершения праздничного обряда, всего четыре из них — в Краснодаре .

В пресс-службе администрации Краснодарского края 18 января уточнили, что число мест для крещенских купаний увеличили до 78 в 68 населенных пунктах. На открытой воде подготовили 53 купели, на территориях при храмах — еще 25.

На прихрамовых территориях, а также в местах проведения купаний на открытой воде установят ограждения и пункты обогрева, а также предусмотрят отдельные входы и выходы. В местах купаний будут дежурить медики и сотрудники МЧС.

Как писали Юга.ру, в крещенскую ночь на Кубани ожидается до -15 °С.