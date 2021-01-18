«Мы еще к реке не подошли, а там уже плещутся моржи в трусах». Кубанская епархия высказалась о купаниях на Крещение
Представители Кубанской епархии рассказали, почему купание не считается важной частью празднования Крещения
Как писали Юга.ру, перед ночью 19 января в Краснодаре оборудуют четыре точки для крещенских омовений. Три из них находятся в пригороде, и только одна — непосредственно в краевом центре, около Рождественского храма в Юбилейном микрорайоне. В Роспотребнадзоре края при этом попросили не посещать купели, если есть признаки ОРВИ.
Кроме того, верующим рекомендует по возможности отказаться от купания Екатеринодарская и Кубанская епархия. Руководитель информационно-издательского отдела диакон Михаил Степанков сказал 18 января, что изначально, до появления водопровода, проруби на реках делали не для купания, а для освящения воды в источнике, чтобы люди могли ее забрать домой:
«При погружении в прорубь в праздник Крещения Господня не совершается абсолютно никакого священнодействия — это исключительно народная традиция».
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Также купание в водоемах прокомментировал настоятель храма Рождества Христова протоиерей Александр Игнатов. Он отметил, что Крещение — это не праздник купания.
«Не получится весь год сквернословить, лгать, красть, изменять жене или мужу, а потом нырнуть в реку — и все, ты снова чист перед Богом и людьми. Церковь не зовет на Крещение в прорубь, она зовет в храм. Крещение — это не праздник купания, это праздник Богоявления. Бывает, мы еще к реке не подошли, крест в нее не окунули, а там уже плещутся моржи в трусах. Ну что это такое?!» — цитирует его мэрия со ссылкой на «Краснодарские известия».