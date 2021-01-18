«Мы еще к реке не подошли, а там уже плещутся моржи в трусах». Кубанская епархия высказалась о купаниях на Крещение

Как писали Юга.ру, перед ночью 19 января в Краснодаре оборудуют четыре точки для крещенских омовений. Три из них находятся в пригороде, и только одна — непосредственно в краевом центре, около Рождественского храма в Юбилейном микрорайоне. В Роспотребнадзоре края при этом попросили не посещать купели, если есть признаки ОРВИ.

Кроме того, верующим рекомендует по возможности отказаться от купания Екатеринодарская и Кубанская епархия. Руководитель информационно-издательского отдела диакон Михаил Степанков сказал 18 января, что изначально, до появления водопровода, проруби на реках делали не для купания, а для освящения воды в источнике, чтобы люди могли ее забрать домой:

«При погружении в прорубь в праздник Крещения Господня не совершается абсолютно никакого священнодействия — это исключительно народная традиция».