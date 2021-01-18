На новогодних каникулах 2021 года Wink смотрели в 1,7 раза больше, чем годом ранее
За новогодние каникулы 2021 года количество просмотров в видеосервисе Wink на 70% превысило тот же период 2020 года
В пресс-службе площадки это связывают с продлением ограничений на другие развлечения и туристические поездки. Поэтому многие семьи воспользовались самым безопасным видом досуга.
За десять праздничных дней подписчики Wink посмотрели более 80 млн фильмов и эпизодов сериалов из библиотеки сервиса. В новогодние каникулы самые активные подписчики успели просмотреть более 50 фильмов, правда, не на одном, а на пяти разных устройствах, то есть всей семьей. Услуга «Мультискрин» позволяет под одним аккаунтом смотреть контент на пяти экранах (телевизоры, смартфоны, планшеты, компьютеры и ноутбуки).
Из карантина с любовью:
За каникулы пользователи Wink также посмотрели на телеканалах 1,8 млрд фильмов, сериалов, мультфильмов и передач различных форматов.
В новогодних просмотрах традиционно лидируют «Один дома» и детские фильмы и мультфильмы — в этом году это «Холодное сердце-2» и «Последний богатырь». Высоким спросом пользовались и новинки сезона: «Довод», «Подольские курсанты» и «Джентльмены» (в переводе Гоблина). Новогодний топ российских сериалов возглавили «Чики» и недавняя премьера «Псих» (дебют Федора Бондарчука в качестве режиссера сериала).
«Пиратство — страшное дело»:
Также зрителей заинтересовал документальный проект Сергея Минаева «Девяностые», первая серия которого вышла 4 января и была посвящена раннему творчеству группы «Мумий Тролль».
Топ-10 детских фильмов и мультфильмов:
- «Холодное сердце 2»;
- «Последний богатырь»;
- «Маша и медведь. Новогодние выпуски»;
- «Тролли. Мировой тур»;
- «Ральф против интернета»;
- «Гринч — похититель Рождества»;
- «Моана»;
- «Три кота. Специальные серии»;
- «Суперсемейка 2»;
- «Фиксики: Большой секрет».
Топ-10 сериалов:
- «Чики»;
- «Псих»;
- «Девяностые»;
- «Родком»;
- «Миша портит все»;
- «Пассажиры»;
- «Противостояние»;
- «Сопрано» (в переводе Гоблина);
- «Ваша честь»;
- «Черная любовь».
Топ-10 платных фильмов:
- «Один дома»;
- «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке»;
- «Довод»;
- «Необыкновенная история на Рождество»;
- «Ведьмы» (2020);
- «Подольские курсанты»;
- «Гренландия»;
- «Друзья на свою голову»;
- «Кольская сверхглубокая»;
- «Джентльмены» (в переводе Гоблина).
Топ-10 фильмов в открытом доступе:
- «Достать ножи»;
- «Волк с Уолл-стрит»;
- «Любовь»;
- «Паразиты»;
- «Апгрейд»;
- «Зеленая книга»;
- «1+1»;
- «Легенда №17»;
- «Самогонщики»;
- «Капернаум».