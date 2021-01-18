На новогодних каникулах 2021 года Wink смотрели в 1,7 раза больше, чем годом ранее

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За новогодние каникулы 2021 года количество просмотров в видеосервисе Wink на 70% превысило тот же период 2020 года

В пресс-службе площадки это связывают с продлением ограничений на другие развлечения и туристические поездки. Поэтому многие семьи воспользовались самым безопасным видом досуга.

За десять праздничных дней подписчики Wink посмотрели более 80 млн фильмов и эпизодов сериалов из библиотеки сервиса. В новогодние каникулы самые активные подписчики успели просмотреть более 50 фильмов, правда, не на одном, а на пяти разных устройствах, то есть всей семьей. Услуга «Мультискрин» позволяет под одним аккаунтом смотреть контент на пяти экранах (телевизоры, смартфоны, планшеты, компьютеры и ноутбуки).

Из карантина с любовью:

За каникулы пользователи Wink также посмотрели на телеканалах 1,8 млрд фильмов, сериалов, мультфильмов и передач различных форматов.

В новогодних просмотрах традиционно лидируют «Один дома» и детские фильмы и мультфильмы — в этом году это «Холодное сердце-2» и «Последний богатырь». Высоким спросом пользовались и новинки сезона: «Довод», «Подольские курсанты» и «Джентльмены» (в переводе Гоблина). Новогодний топ российских сериалов возглавили «Чики» и недавняя премьера «Псих» (дебют Федора Бондарчука в качестве режиссера сериала).

«Пиратство — страшное дело»:

Также зрителей заинтересовал документальный проект Сергея Минаева «Девяностые», первая серия которого вышла 4 января и была посвящена раннему творчеству группы «Мумий Тролль».

Топ-10 детских фильмов и мультфильмов:

  1. «Холодное сердце 2»;
  2. «Последний богатырь»;
  3. «Маша и медведь. Новогодние выпуски»;
  4. «Тролли. Мировой тур»;
  5. «Ральф против интернета»;
  6. «Гринч — похититель Рождества»;
  7. «Моана»;
  8. «Три кота. Специальные серии»;
  9. «Суперсемейка 2»;
  10. «Фиксики: Большой секрет».

Топ-10 сериалов:

  1. «Чики»;
  2. «Псих»;
  3. «Девяностые»;
  4. «Родком»;
  5. «Миша портит все»;
  6. «Пассажиры»;
  7. «Противостояние»;
  8. «Сопрано» (в переводе Гоблина);
  9. «Ваша честь»;
  10. «Черная любовь».

Топ-10 платных фильмов:

  1. «Один дома»;
  2. «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке»;
  3. «Довод»;
  4. «Необыкновенная история на Рождество»;
  5. «Ведьмы» (2020);
  6. «Подольские курсанты»;
  7. «Гренландия»;
  8. «Друзья на свою голову»;
  9. «Кольская сверхглубокая»;
  10. «Джентльмены» (в переводе Гоблина).

Топ-10 фильмов в открытом доступе:

  1. «Достать ножи»;
  2. «Волк с Уолл-стрит»;
  3. «Любовь»;
  4. «Паразиты»;
  5. «Апгрейд»;
  6. «Зеленая книга»;
  7. «1+1»;
  8. «Легенда №17»;
  9. «Самогонщики»;
  10. «Капернаум».
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