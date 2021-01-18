За новогодние каникулы 2021 года количество просмотров в видеосервисе Wink на 70% превысило тот же период 2020 года

В пресс-службе площадки это связывают с продлением ограничений на другие развлечения и туристические поездки. Поэтому многие семьи воспользовались самым безопасным видом досуга.

За десять праздничных дней подписчики Wink посмотрели более 80 млн фильмов и эпизодов сериалов из библиотеки сервиса. В новогодние каникулы самые активные подписчики успели просмотреть более 50 фильмов, правда, не на одном, а на пяти разных устройствах, то есть всей семьей. Услуга «Мультискрин» позволяет под одним аккаунтом смотреть контент на пяти экранах (телевизоры, смартфоны, планшеты, компьютеры и ноутбуки).