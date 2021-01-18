На Кубани от ковида умерли еще 18 человек, в том числе 28-летний парень

Власти Краснодарского края к 18 января официально подтвердили 1 тыс. 218 летальных исходов, вызванных коронавирусом

Напомним, 18 января впервые за все время пандемии оперштаб Кубани сообщил о 200 подтвержденных случаях COVID-19 за сутки. Кроме того, у 18 человек инфекция вызвала осложнения, от которых они скончались. По данным оперштаба, причиной смерти пациентов стала двусторонняя пневмония, у всех инфицированных были сопутствующие заболевания.

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Так, в больницах Краснодара умерли семь человек. В Краевой клинической больнице № 1 медикам не удалось спасти двух женщин в возрасте 77 и 83 лет, а также 82-летнего жителя Новороссийска. В краевой инфекционной больнице (СКИБ) умерли 62-летний мужчина и 66-летняя жительница города. У пациентов была гипертония. Еще два краснодарца — мужчина 77 лет и женщина 88 лет — скончались в краевом госпитале ветеранов войн.

В горбольнице Анапы умерли два жителя курорта с гипертонией. Мужчинам было 63 года и 66 лет.

Еще по одному летальному случаю зафиксировали в Северском, Лабинском, Тихорецком, Крымском, Усть-Лабинском, Красноармейском и Славянском районах, а также в Сочи и Горячем Ключе.

Так, в Северской ЦРБ умерла 71-летняя женщина, а в Лабинской ЦРБ — 49-летний житель районного центра. В Тихорецкой ЦРБ ушла из жизни 60-летняя пациентка с сахарным диабетом, в Крымской — 67-летняя с таким же заболеванием.

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В Усть-Лабинской ЦРБ медикам не удалось спасти 74-летнюю пенсионерку из Курганинского района. От ковида в Красноармейской районной больнице скончался 28-летний житель Тимашевского района.

В Сочи в инфекционной больнице № 2 ушел из жизни 81-летний пациент, в горбольнице Горячего Ключа скончался 57-летний житель Хадыженска, а в Славянской ЦРБ в возрасте 80 лет умер местный житель.