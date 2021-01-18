В Краснодаре мужчина пытался взорвать банкомат дымовой шашкой, его ждет до 10 лет лишения свободы

18 января в полиции рассказали о попытке кражи денег из одного из банкоматов Краснодара

По данным следствия, 54-летний житель Абинска решил похитить деньги из банкомата в Краснодаре. В одной из аптек города он отверткой вскрыл купюроприемник банкомата и подключил два заранее подготовленных кислородных баллона с газовым редуктором и шлангом. Также он поджег с помощью дымовой шашки провод, который соединял баллоны с банкоматом, и произвел задымление. В банковском устройстве не было кислорода, поэтому возгорания не произошло и злоумышленнику не удалось украсть деньги. В этот момент в банкомате находилось более 1,4 млн рублей.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 223 УК РФ, ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 4 ст. 158 УК РФ (Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств; Кража). На период предварительного следствия его заключали под стражу. Сейчас материалы по делу направили в суд. Наказание предусматривает до десяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю 18 января.

Как писали Юга.ру, в феврале 2020 года стало известно, что инкассаторы в Новороссийске крали деньги из банкоматов.