В Черном море возобновили поиски пяти моряков с затонувшего сухогруза Arvin с украинско-российским экипажем

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

18 января в Черном море у берегов Турции продолжили искать пятерых членов экипажа затонувшего судна

Напомним, 17 января в районе турецкой провинции Бартын в 12:16 потерпел крушение сухогруз Arvin. Сначала уточнялось, что все 13 членов экипажа — граждане России. Однако по последним данным, на борту находились только двое россиян. Также сообщалось о двух погибших. Судно шло под флагом Палау.

К вечеру воскресенья информация обновилась: отмечалось, что на борту было 12 человек. Обнаружили тела четырех из них, еще шестерых удалось спасти. Также сообщалось, что спасатели пытаются снять со скал двух выживших.

МИД Украины заявило, что среди моряков было 10 украинцев. Пятерых из них спасли. Также Росморречфлот утверждал, что спасли одного из россиян, его состояние было стабильным.

Власти Турции сообщали, что причиной крушения стали погодные условия. Вечером 17 января на месте приостановили спасательную операцию из-за высоких волн.

Утром 18 января в Черном море возобновили поиски, пишет ТАСС со ссылкой на местное издание Hurriyet. В операции участвуют управление по чрезвычайным ситуациям страны и береговая охрана. Ведутся поиски пятерых членов экипажа. Действия спасателей осложняются сильным снегопадом.

Происшествия смерть Судоходство Турция Украина Черное море

Новости

Снегопад на Кубани оставил без света почти 114 тыс. человек
На Кубани и в Адыгее уже три месяца ищут женщину с татуировкой розы, которая уехала из дома на Мitsubishi Lancer
На Кубани впервые выявили 200 случаев COVID-19 за сутки
В Черном море возобновили поиски пяти моряков с затонувшего сухогруза Arvin с украинско-российским экипажем
В ВОЗ рассказали, как долго переболевший ковидом человек остается заразным
Власти Краснодара попросили не использовать личный транспорт из-за погоды

Лента новостей

Хорошая девочка и с чем ее едят
Сегодня, 13:05
Хорошая девочка и с чем ее едят
Почему некоторые заведения можно только игнорировать
Кино, снежки и лунные пейзажи
Сегодня, 08:06
Кино, снежки и лунные пейзажи
Как жители Краснодара развлекали детей на новогодних каникулах
В Краснодаре началось строительство трамвайной линии на улице Московской
16 января, 16:22
В Краснодаре началось строительство трамвайной линии на улице Московской
Фоторепортаж

Реклама на портале