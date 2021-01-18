В Черном море возобновили поиски пяти моряков с затонувшего сухогруза Arvin с украинско-российским экипажем

Напомним, 17 января в районе турецкой провинции Бартын в 12:16 потерпел крушение сухогруз Arvin. Сначала уточнялось, что все 13 членов экипажа — граждане России. Однако по последним данным, на борту находились только двое россиян. Также сообщалось о двух погибших. Судно шло под флагом Палау.

К вечеру воскресенья информация обновилась: отмечалось, что на борту было 12 человек. Обнаружили тела четырех из них, еще шестерых удалось спасти. Также сообщалось, что спасатели пытаются снять со скал двух выживших.

МИД Украины заявило, что среди моряков было 10 украинцев. Пятерых из них спасли. Также Росморречфлот утверждал, что спасли одного из россиян, его состояние было стабильным.

Власти Турции сообщали, что причиной крушения стали погодные условия. Вечером 17 января на месте приостановили спасательную операцию из-за высоких волн.

Утром 18 января в Черном море возобновили поиски, пишет ТАСС со ссылкой на местное издание Hurriyet. В операции участвуют управление по чрезвычайным ситуациям страны и береговая охрана. Ведутся поиски пятерых членов экипажа. Действия спасателей осложняются сильным снегопадом.