Грузооборот Туапсинского порта в 2020 году составил 14,9 млн тонн

Партнерский Краснодарский край

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В 2020 году ГК «Туапсинский морской торговый порт» увеличила грузооборот на 6% по сравнению с 2019 годом

Объем перевалки нефтеналивных грузов составил 6,8 млн тонн (+13%), сухих грузов — 8,1 млн тонн (+1%).

Грузооборот черных металлов вырос на 12% и составил 2,7 млн тонн. К этому привело как увеличение объема перевалки слябов — до 2,3 млн тонн, так и значительный рост обработки стали в рулонах — до 0,3 млн тонн, что в 5,5 раза больше, чем в 2019-м.

Грузооборот угля составил 3,5 млн тонн (-3%). Снижение на 7,7% продемонстрировали зерновые грузы: в 2020 году Туапсинский зерновой терминал пропустил 1,7 млн тонн.

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В 2020 году перевалка грузов ро-ро терминала (плодоовощная продукция) выросла до 250 тыс. тонн (+23%).

Общий объем импортных и каботажных грузов за год вырос до 1 млн тонн — это 6,6% грузооборота порта. Основную часть грузопотока ТМТП составил экспорт — 13,9 млн тонн за год.

В 2020 году ТМТП обработал 974 судна (из них 526 сухогрузных и 448 нефтеналивных) и 113 тыс. 870 железнодорожных вагонов.

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