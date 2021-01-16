Россия возобновит авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром

На заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что с 27 января Россия на взаимной основе возобновит авиасообщение с еще четырьмя странами

Два раза в неделю будут рейсы Москва-Ханой во Вьетнам, Москва-Дели в Индию, Москва-Хельсинки и Санкт-Петербург-Хельсинки в Финляндию, три раза в неделю Москва-Доха в Катар, сообщают РИА Новости.

Решение принято исходя из следующих критериев: 40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения COVID-19 за семь дней не более единицы.