Российский режиссер Кантемир Балагов снимет для HBO первый эпизод сериала The Last of Us

29-летний режиссер из Нальчика Кантемир Балагов снимет для сети HBO первый эпизод сериала The Last of Us

Режиссер «Дылды» и «Тесноты» заменил в проекте постановщика «Чернобыля» Юхана Ренка, который найти для сериала время в своем расписании, сообщает The Hollywood Reporter. Шоу будет повторять события первой одноименной компьютерной игры в жанре приключенческого боевика с элементами хоррора и стелс-экшена, но обзаведется новыми сценами и вставками.

Текст сериала пишут автор «Чернобыля» Крейг Мэйзин и творческий директор самой игры The Last of Us Нил Дракманн. Известно, что сеть HBO заказала сразу полный сезон шоу.