В Рязани убили главного редактора местного портала

Известно, что супруги проживали, и некоторое время назад Жанна подала на развод. По информации костромского портала k1news.ru, вечером 15 января погибшая просила помощи и защиты, но оказать ее женщине не успели.

Тело 33-летней женщины было обнаружено в ее квартире с десятью ножевыми ранениями. Как сообщается в аккаунте издания в инстаграме, предположительно Жанна погибла в ходе семейной ссоры от рук собственного мужа.

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