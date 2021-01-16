В Рязани убили главного редактора местного портала

Вся Россия

Распечатать

Портал «Рязань.Лайф» 16 января сообщил, что убита сотрудница издания, редактор Жанна Шеплякова

Тело 33-летней женщины было обнаружено в ее квартире с десятью ножевыми ранениями. Как сообщается в аккаунте издания в инстаграме, предположительно Жанна погибла в ходе семейной ссоры от рук собственного мужа.

Читайте также:

Известно, что супруги проживали, и некоторое время назад Жанна подала на развод. По информации костромского портала k1news.ru, вечером 15 января погибшая просила помощи и защиты, но оказать ее женщине не успели.

Из квартиры исчезли двое детей Жанны. Ведутся поиски предполагаемого виновника убийства.

Насилие

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Рязани убили главного редактора местного портала
В Краснодаре закрылся еще один кинотеатр
На Кубани второй день подряд умерло рекордное число пациентов с коронавирусом
На Кубани коронавирус выявили еще у 197 человек
Летом в Сочи появится морское такси
В Краснодаре начали строить трамвайную линию на улице Московской

Лента новостей

Жара в декабре или снег в апреле?
13 января, 08:02
Жара в декабре или снег в апреле?
Тест про климат в Краснодаре
«Ждем в гости каждый день»
13 января, 18:21
«Ждем в гости каждый день»
«Пятёрочка» обновляет магазины и подход к покупателям
«Сделайте проще и не выделывайтесь»
5 января, 08:03
«Сделайте проще и не выделывайтесь»
Как жители Краснодара восстановили историческую дверь в центре города

Реклама на портале