На Кубани второй день подряд умерло рекордное число пациентов с коронавирусом

В Краснодарском крае к 16 января зафиксировали 1 тыс. 181 смерть от коронавируса

Напомним, оперативный штаб Кубани 16 января сообщил о 197 новых случаях COVID-19 в регионе и о рекордных 20 летальных исходах, вызванных вирусом. Причиной смерти всех пациентов стала внебольничная двусторонняя пневмония тяжелого течени, также они имели сопутствующие заболевания.

Так, в краевой клинической больнице №1 зафиксировали два летальных случая: мужчины 54 и 76 лет и 66-летняя женщина. В краевой инфекционной больнице медикам не удалось спасти 63-летнюю жительницу Каневского района. В краевом госпитале ветеранов войн скончались 52-летний житель Выселковского района, 72-летний и 84-летняя жители Краснодара.

В Сочи зарегистрировали четыре смерти. В городской больнице №5 умер 69-летний мужчина, в инфекционной больнице №2 — 51-летний мужчина, 77-летняя и 91-летняя женщины.

В Северской ЦРБ скончались местные жители — 70-летняя женщина и 69-летний мужчина. Еще две смерти зафиксировано в Усть-Лабинской ЦРБ. Это 46-летняя жительница Кореновского района и 63-летняя жительница Тбилисского района. П о одному летальному случаю произошло в Горячем Ключе, районных больницах Лабинска, Тихорецка, Крымска и Туапсе.

В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 108 пациентов, еще четверо — на ЭКМО.