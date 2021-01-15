В Сочи образовался смерч и прошел град

Краснодарский край

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15 января в Сочи засняли на видео смерч

Днем в Сочи прошел град. Также местные жители сняли водяной столб в районе улицы Виноградной, видео со смерчем выложили в телеграм-канале «Сочи онлайн». В специализированном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей порталу Юга.ру сказали, что это довольно необычно, так как смерчи традиционно появляются летом, а не в середине зимы.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни прогнозируется ухудшение погодных условий. Ожидаются обильные и продолжительные осадки в виде дождя и мокрого снега. Это может привести к подъемам уровня воды в реках до неблагоприятных отметок. Порывы ветра достигнут 18-23 м/с. Сохраняется опасность налипания мокрого снега на провода и деревья — не только в предгорных районах, но и в городской черте. На дорогах возможна гололедица, сообщили в центре.

Власти Сочи просят жителей и туристов быть осторожными на дорогах и по возможности не выезжать на личном транспорте в непогоду.

Как писали Юга.ру, в предстоящие выходные в Краснодарском крае ожидается снежная и ветреная погода. 

Погода Сочи

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