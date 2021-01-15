В Сочи водитель такси поколотила автобус и отломала его «дворник»

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи 15 января не поделили дорогу таксист и водитель автобуса

Инцидент произошел на Курортном проспекте. В сеть попало видео дорожного конфликта. Городской автобус маршрута № 86 задел легковушку, после чего его водитель вышла из автомобиля и начала ругаться. Она оторвала у автобуса дворник и кинулась на водителя автобуса с кулаками. По данным «Лайфа», в ДТП попала машина такси. 

Читайте также:

При этом участники ДТП не писали заявление в ГИБДД.

«Данная авария не была зарегистрирована», — сообщил порталу Юга.ру в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

Напомним, год назад в Сочи произошла похожая ситуация: на Привокзальной площади курорта таксист избил водителя рейсового автобуса № 13 и пытался спустить его колеса.

Читайте также:

За последние полгода Юга.ру не раз писали о драках, которые случились в Сочи. Например, возле российско-абхазской границы произошла потасовка между водителями маршруток, а на пляже туристы и охранники подрались из-за собаки. В сентябре на авторынке в Сочи в массовой драке избили лежащего мужчину. Также дракой закончился дорожный конфликт между таксистом Uber и «Газелью» коммунального предприятия.

Драки ДТП Общественный транспорт Такси Транспорт

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Глава Минздрава РФ заявил, что после прививки от ковида всё равно нужно носить маску. Разработчик «Спутника V» не согласен
В Геленджике собираются отремонтировать участок трассы М4 за 1,5 млрд рублей
На Кубани в выходные будет снежно и ветрено
В Сочи водитель такси поколотила автобус и отломала его «дворник»
На Кубани объявили экстренное предупреждение по снегопаду и метели
Оперштаб Кубани сообщил о рекордных 18 летальных исходах от ковида

Лента новостей

Жара в декабре или снег в апреле?
13 января, 08:02
Жара в декабре или снег в апреле?
Тест про климат в Краснодаре
«Ждем в гости каждый день»
13 января, 18:21
«Ждем в гости каждый день»
«Пятёрочка» обновляет магазины и подход к покупателям
«Сделайте проще и не выделывайтесь»
5 января, 08:03
«Сделайте проще и не выделывайтесь»
Как жители Краснодара восстановили историческую дверь в центре города

Реклама на портале