В Сочи водитель такси поколотила автобус и отломала его «дворник»
В Сочи 15 января не поделили дорогу таксист и водитель автобуса
Инцидент произошел на Курортном проспекте. В сеть попало видео дорожного конфликта. Городской автобус маршрута № 86 задел легковушку, после чего его водитель вышла из автомобиля и начала ругаться. Она оторвала у автобуса дворник и кинулась на водителя автобуса с кулаками. По данным «Лайфа», в ДТП попала машина такси.
При этом участники ДТП не писали заявление в ГИБДД.
«Данная авария не была зарегистрирована», — сообщил порталу Юга.ру в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.
Напомним, год назад в Сочи произошла похожая ситуация: на Привокзальной площади курорта таксист избил водителя рейсового автобуса № 13 и пытался спустить его колеса.
За последние полгода Юга.ру не раз писали о драках, которые случились в Сочи. Например, возле российско-абхазской границы произошла потасовка между водителями маршруток, а на пляже туристы и охранники подрались из-за собаки. В сентябре на авторынке в Сочи в массовой драке избили лежащего мужчину. Также дракой закончился дорожный конфликт между таксистом Uber и «Газелью» коммунального предприятия.
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.