В Сочи водитель такси поколотила автобус и отломала его «дворник»

В Сочи 15 января не поделили дорогу таксист и водитель автобуса

Инцидент произошел на Курортном проспекте. В сеть попало видео дорожного конфликта. Городской автобус маршрута № 86 задел легковушку, после чего его водитель вышла из автомобиля и начала ругаться. Она оторвала у автобуса дворник и кинулась на водителя автобуса с кулаками. По данным «Лайфа», в ДТП попала машина такси.

При этом участники ДТП не писали заявление в ГИБДД. «Данная авария не была зарегистрирована», — сообщил порталу Юга.ру в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи. Напомним, год назад в Сочи произошла похожая ситуация: на Привокзальной площади курорта таксист избил водителя рейсового автобуса № 13 и пытался спустить его колеса.

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