МегаФон назвал самые популярные мессенджеры — это WhatsApp и Telegram

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МегаФон выяснил, какие мессенджеры абоненты чаще используют для звонков, какие — для чатов

Лидерами по трафику в сети МегаФон среди мессенджеров ожидаемо стали WhatsApp (58%) и Telegram (32%). От них сильно отстают другие сервисы по общему трафику.

Но если детализировать, все не так однозначно. Так, например, отличается рейтинг мессенджеров по частоте звонков: на первом месте — WhatsApp (73%), на втором — Viber (7,2%). Также в топ голосового использования попали: Facebook Messenger (4,4%), IMO (4,2%) и Facetime (3%).

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Общение в чатах и обмен контентом чаще всего ведут в WhatsApp (52%), догоняет Telegram (44%), остальные далеко позади — IMO (0,7%), Facebook (0,7%), WeChat (0,5%). После снятия ограничений Роскомнадзора трафик в Telegram вырос в несколько раз. Резких перераспределений трафика в начале 2021 года в МегаФоне не наблюдают.

Telegram Интернет МегаФон Мобильная связь

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