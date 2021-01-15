МегаФон назвал самые популярные мессенджеры — это WhatsApp и Telegram

МегаФон выяснил, какие мессенджеры абоненты чаще используют для звонков, какие — для чатов

Лидерами по трафику в сети МегаФон среди мессенджеров ожидаемо стали WhatsApp (58%) и Telegram (32%). От них сильно отстают другие сервисы по общему трафику.

Но если детализировать, все не так однозначно. Так, например, отличается рейтинг мессенджеров по частоте звонков: на первом месте — WhatsApp (73%), на втором — Viber (7,2%). Также в топ голосового использования попали: Facebook Messenger (4,4%), IMO (4,2%) и Facetime (3%).