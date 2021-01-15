В декабре самым активным в мобильном интернете оказался Иван-царевич — на него пришлось 50% суммарного объема, который использовали указанные сказочные герои. Второе место у Снеговика, рядом с которым скачали 31% общего сказочного трафика. Дед Мороз оказался только на третьем месте — у него 10% от общего трафика. По приросту трафика среди сказочных героев лидирует Снеговик. В декабре на него пришлось в 2,4 раза больше трафика, чем в 2019-м. В топ-3 по увеличению использования мобильного интернета также попали жилища Снегурочки и Бабы-яги, где интернет-трафик вырос на 78% и 69% соответственно.

Дед Мороз на 8% увеличил активность в мобильном интернете, но потерял 7% в голосовой связи. Однако это не сравнится с самым консервативным сказочным героем. Конек-горбунок в селе Ершово стал меньше использовать и голосовую связь (-10%), и мобильный интернет (-32%) и скачал меньше всех трафика. Рекорд по приросту голосового трафика принадлежит Снеговику, который проговорил в этом году на 37% больше, чем в прошлом.



Чтобы и новогодние герои, и миллионы клиентов оставались на связи, «Билайн» развивает сеть в городах и областных населенных пунктах регионов. В 2018 и 2019 годах оператор удвоил сеть 4G, а за 2020 год количество базовых станций 4G выросло еще на 21%. В результате скорости увеличились в среднем на 20–40%, и клиенты могли отправить еще больше новогодних поздравлений — как изображениями, так и видео.