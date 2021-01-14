На Кубани выбрали уже 53 места для крещенских купаний

Краснодарский край

Распечатать

Власти Кубани 14 января рассказали о ходе подготовки купелей для крещенских купаний

Напомним, 11 января в соцсетях начали обсуждать отмену крещенских купаний из-за коронавируса. На следующий день кубанская епархия рассказала Юга.ру, что намерена устроить купания, если Роспотребнадзор не будет против. При этом там не смогли назвать точное количество купелей и места, где их установят.

Читайте также:

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев 14 января заявил, что закрыть все водоемы 19 января невозможно, потому что люди всё равно пойдут совершать омовения. Поэтому власти вместе с полицией, спасателями и муниципалитетами уже выбрали 53 места, где предварительно пройдут купания. Кроме того, запланировали установить еще 26 купелей.

На всех местах установят пункты обогрева, ограждения и отдельные входы и выходы. В местах купаний будут дежурить медики и спасатели.

В пресс-службе администрации Кубани напомнили, что в храмах верующие должны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию не меньше полутора метров.

Краснодар Религия РПЦ

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На Кубани выбрали уже 53 места для крещенских купаний
В Сочи под землю провалился участок дороги с грузовиком
Нужно привить от ковида 70% населения планеты для формирования коллективного иммунитета — ВОЗ
В Сочи ветер повалил вековой дуб и стометровый забор
Полиция Краснодара объяснила тиктокеру Дане Милохину, что нельзя собирать толпу без согласования
Из-за чего подорожал проезд в маршрутках Краснодара и почему этим недовольны сами водители? Собрали главное за последние дни

Лента новостей

Жара в декабре или снег в апреле?
Вчера, 08:02
Жара в декабре или снег в апреле?
Тест про климат в Краснодаре
«Ждем в гости каждый день»
Вчера, 18:21
«Ждем в гости каждый день»
«Пятёрочка» обновляет магазины и подход к покупателям
«Сделайте проще и не выделывайтесь»
5 января, 08:03
«Сделайте проще и не выделывайтесь»
Как жители Краснодара восстановили историческую дверь в центре города

Реклама на портале