На Кубани выбрали уже 53 места для крещенских купаний

Напомним, 11 января в соцсетях начали обсуждать отмену крещенских купаний из-за коронавируса. На следующий день кубанская епархия рассказала Юга.ру, что намерена устроить купания, если Роспотребнадзор не будет против. При этом там не смогли назвать точное количество купелей и места, где их установят.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев 14 января заявил, что закрыть все водоемы 19 января невозможно, потому что люди всё равно пойдут совершать омовения. Поэтому власти вместе с полицией, спасателями и муниципалитетами уже выбрали 53 места, где предварительно пройдут купания. Кроме того, запланировали установить еще 26 купелей.

На всех местах установят пункты обогрева, ограждения и отдельные входы и выходы. В местах купаний будут дежурить медики и спасатели.

В пресс-службе администрации Кубани напомнили, что в храмах верующие должны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию не меньше полутора метров.