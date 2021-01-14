Оперштаб Кубани четвертый раз за неделю сообщил о смерти 15 пациентов с коронавирусом
В Краснодарском крае к 14 января официально зарегистрировали 1 тыс. 143 смерти от ковида
Напомним, за последние сутки на Кубани подтвердилось еще 195 новых случаев COVID-19 и 15 летальных исходов, вызванных COVID-19. Позже в оперштабе региона уточнили, что пациенты умерли в ковидных госпиталях 11 муниципалитетов. У всех заболевших развилась двусторонняя пневмония тяжелого течения.
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Так, в двух больницах Краснодара скончались четыре человека. Все они страдали гипертонией. В краевой клинической больнице № 1 умерли 61-летняя жительница Мостовского района с сахарным диабетом и 82-летний краснодарец. В краевом госпитале ветеранов войн врачам не удалось спасти двух жителей краевого центра 84 и 65 лет.
В Тихорецкой ЦРБ зафиксировали два летальных исхода. В госпитале ушли из жизни два жителя Кропоткина в возрасте 78 и 79 лет. У них была гипертония.
По одному летальному случаю зарегистрировали в Лабинском, Северском, Крымском, Красноармейском, Темрюкском и Туапсинском районах, а также в Армавире, Сочи и Новороссийске. У всех пациентов также была гипертония.
В Лабинской ЦРБ скончалась 53-летняя жительница Курганинска с полимиозитом (хроническое воспаление мышц). В Северской ЦРБ — 62-летняя женщина с ишемией сердца, в Крымской ЦРБ — 70-летняя местная жительница, в Красноармейской ЦРБ — 56-летний мужчина с сахарным диабетом, в Темрюкской ЦРБ — 80-летняя местная жительница, в Туапсинской ЦРБ — 58-летний житель города. У последнего был тромбофлебит сосудов ног.
В инфекционной больнице № 3 Новороссийска умер 78-летний мужчина, в инфекционной больнице № 2 Сочи — 92-летняя женщина, в инфекционной больнице № 4 Армавира — 80-летняя пациентка с атеросклерозом.
Всего к 14 января на Кубани коронавирусная инфекция подтвердилась у 30 тыс. 378 человек. Врачи не смогли спасти 1 тыс. 143 пациента. Еще 114 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 4 — на ЭКМО.
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