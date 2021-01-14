На Кубани ковид подтвердился еще у 195 человек, среди заболевших 22 ребенка

В Краснодарском крае к 14 января COVID-19 выявили у 30 тыс. 378 человек, в том числе у 2 тыс. 401 ребенка

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 24 тыс. 763 случая коронавируса, написал RT. Всего к 14 января инфекция подтвердилась, по официальным данным, у 3 млн 495 тыс. 816 жителей России. За весь период скончались 63 тыс. 940 инфицированных (+570 за сутки), а 2 млн 882 тыс. 44 пациента были выписаны с выздоровлением (+27 тыс. 956).

Больше всего новых случаев заражения зафиксировали в Москве — 5 тыс. 893, в Санкт-Петербурге — 3 тыс. 41, в Московской области — 1 тыс. 263.

На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 392, Крым — 365, Ставропольский край — 241, Краснодарский край — 195 , Дагестан — 161, Кабардино-Балкария — 97, Севастополь — 95, Северная Осетия — 84, Карачаево-Черкесия — 79, Чечня — 77, Адыгея — 70, Ингушетия — 69.

В оперативном штабе Кубани уточнили, что за последние сутки коронавирус обнаружили у 109 женщин и 86 мужчин в возрасте до 92 лет. Среди заболевших 22 ребенка, младшему из которых полгода.

Вот как распределились новые случаи по муниципалитетам: в Краснодаре — 69;

в Геленджике — 11;

в Белореченском и Тимашевском районах — по 9;

в Горячем Ключе — 8;

в Тихорецком районе — 7;

в Анапе, Туапсинском, Абинском, Кавказском, Крымском районах — по 6;

в Апшеронском, Крыловском, Ленинградском и Павловском районах — по 5;

в Новороссийске, Калининском, Приморско-Ахтарском и Новопокровском районах — по 4;

в Лабинском и Тбилисском районах — по 3;

в Сочи, Северском и Темрюкском районах — по 2;

в Ейском, Курганинском, Гулькевичском и Белоглинском районах — по 1.

За весь период наблюдений в регионе провели 2 млн 202 тыс. 502 исследования на ковид, из них 13 тыс. 726 — за последние сутки. К 14 января инфекция подтвердилась у 30 тыс. 378 человек . Показатель заболеваемости возрос до 535,2 тыс. случаев на 100 тыс. населения Кубани.

По данным минздрава, из больниц с выздоровлением выписали 20 тыс. 716 пациентов (+191 за последние сутки). Врачи не смогли спасти 1 тыс. 143 человека (+15 новых летальных исходов) . В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 114 заболевших, 4 — на ЭКМО.

В стационарах с подозрением на ковид лечатся еще 5 тыс. 344 жителя Кубани. Также с подтвержденным ковидом в стационарах находятся 1 тыс. 586 больных, а 6 тыс. 933 инфицированных кубанца лечатся на дому.