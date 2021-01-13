Блогера Илью Варламова арестовали в Африке

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Блогера Илью Варламова, его жену, основателя «Медиазоны» Петра Верзилова и еще двух россиян 13 января арестовали в Южном Судане

Блогер сообщил об аресте в своем телеграм-канале. Позже на его сайте рассказали подробности случившегося, написал RT.

Выяснилось, что Илья Варламов вместе с женой Любовью, основателем портала «Медиазона» Петром Верзиловым, директором Европейской гимназии Иваном Боганцевым и предпринимателем Вадимом Гинзбургом приехали в Африку как туристы.

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Путешественники прибыли в аэропорт Капоэты, чтобы полететь в столицу Южного Судана Джубу. По словам Варламова, в аэропорт приехали «какие-то военные или чекисты местные» и начали обыскивать их багаж.

«Они увидели пульт от дрона, а дрон у меня забрали в аэропорту города Энтеббе в Уганде. И они почему-то решили, что мы запускали дрон, хотя мы его не запускали. В итоге они сняли нас с самолета и задержали», — рассказал блогер.

Также Варламов рассказал, что силовики арестовали путешественников. Со слов блогера, у них пытались отнять телефоны, однако им удалось остаться на связи и обратиться в посольство.

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«Посольство России в Уганде и Южном Судане (по совместительству) находится на связи с росгражданами и предпринимает усилия по их освобождению», — заявила Захарова.

Напомним, 26 апреля 2017 года Варламов прилетел в Ставрополь, где на него напали дважды за день — облили зеленкой, кинули в него торт и муку. Первое нападение произошло на выходе из аэропорта, где его ожидали несколько молодых людей, второе — во время визита блогера в микрорайон «Перспективный». Там к нему подошли мужчины и спровоцировали конфликт.

Блогер заявил, что к нападению причастна компания «ЮгСтройИнвест» — застройщик ЖК «Перспективный». Ставропольская полиция задержала пятерых подозреваемых в нападении на Варламова. Полиция расценила нападение как мелкое хулиганство, а прокуратура не нашла доказательств причастности «ЮгСтройИнвеста».

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