В Сочи за сбор подснежников грозит штраф до 1 млн рублей, но это не мешает продавать их на улицах
В Сочинском национальном парке в январе стартовала операция «Первоцвет»
На охраняемой территории усилили патрулирование. Акция направлена на сохранение редких лесных цветов — подснежников, цикламенов, морозников. Все эти растения занесены в Красную Книгу России и региона.
«Согласно статье 8.35 КоАП РФ, предусмотрена административная ответственность за уничтожение редких представителей флоры, — сообщили в пресс-службе нацпарка. — Сумма штрафа для граждан составляет от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 15 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей».
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Кроме штрафа нарушителям придется возместить нанесенный природе ущерб: 450 рублей за каждый цветок. Среди отягчающих обстоятельств — продажа, покупка и пересылка растений.
Однако, как показывает практика, на сочинских улицах активно торгуют первоцветами. Фото краснокнижных букетов горожане выкладывают в соцсетях и пабликах. Средняя цена букета подснежников — 100 рублей.
Ранее Юга.ру писали, что из-за теплой погоды в декабре в Сочи камелия зацвела на два месяца раньше.
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