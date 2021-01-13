В Сочи за сбор подснежников грозит штраф до 1 млн рублей, но это не мешает продавать их на улицах

Краснодарский край

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В Сочинском национальном парке в январе стартовала операция «Первоцвет»

На охраняемой территории усилили патрулирование. Акция направлена на сохранение редких лесных цветов — подснежников, цикламенов, морозников. Все эти растения занесены в Красную Книгу России и региона.

«Согласно статье 8.35 КоАП РФ, предусмотрена административная ответственность за уничтожение редких представителей флоры, — сообщили в пресс-службе нацпарка. — Сумма штрафа для граждан составляет от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 15 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей».

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Кроме штрафа нарушителям придется возместить нанесенный природе ущерб: 450 рублей за каждый цветок. Среди отягчающих обстоятельств — продажа, покупка и пересылка растений.

Однако, как показывает практика, на сочинских улицах активно торгуют первоцветами. Фото краснокнижных букетов горожане выкладывают в соцсетях и пабликах. Средняя цена букета подснежников — 100 рублей.

Ранее Юга.ру писали, что из-за теплой погоды в декабре в Сочи камелия зацвела на два месяца раньше. 

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