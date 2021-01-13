В Сочи за сбор подснежников грозит штраф до 1 млн рублей, но это не мешает продавать их на улицах

На охраняемой территории усилили патрулирование. Акция направлена на сохранение редких лесных цветов — подснежников, цикламенов, морозников. Все эти растения занесены в Красную Книгу России и региона.

«Согласно статье 8.35 КоАП РФ, предусмотрена административная ответственность за уничтожение редких представителей флоры, — сообщили в пресс-службе нацпарка. — Сумма штрафа для граждан составляет от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 15 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей».