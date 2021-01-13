Американский врач перечислил лекарства, которые противопоказаны при лечении ковида
Врач из США рассказал, какие лекарства нельзя принимать больным коронавирусом
Директор отделения по контролю и профилактике инфекционных заболеваний в детской больнице Цинциннати (штат Огайо), доктор медицинских наук Джошуа Шаффцин заявил, что считает неуместным использование противодиарейный и противоотечных препаратов для устранения симптомов COVID-19, написал 13 января ТАСС.
Рвота и диарея при ковиде свидетельствуют о том, что из желудочно-кишечного тракта выводятся бактерии, поэтому «лучше не пытаться мешать ему», уверен врач. При этом содержащийся в противодиарейных препаратах лоперамид нарушает естественный процесс вывода инфекции из организма.
Чтобы почувствовать себя лучше, Шаффцин рекомендовал пить больше воды и подождать, пока организм сам поборет инфекцию.
Также медик рекомендовал воздержаться от использования противоотечных препаратов. Он также объяснил, что при симптомах ковида людям, не страдающим астмой, не нужно пользоваться ингаляторами. По его словам, в этих препаратах содержится фенилэфрин, который может усугубить состояние больных, особенно тех, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.
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Шаффцин подчеркнул, что в случае необходимости применения таких лекарств, следует сначала проконсультироваться со специалистом, написал RT.
Как писали Юга.ру, в России после новогодних праздников снижается суточное число заболевших ковидом, однако на Кубани этот показатель стал расти. Так, 13 января в регионе выявили еще 197 инфицированных. Это новый рекорд за все время пандемии.
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