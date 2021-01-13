Американский врач перечислил лекарства, которые противопоказаны при лечении ковида

Директор отделения по контролю и профилактике инфекционных заболеваний в детской больнице Цинциннати (штат Огайо), доктор медицинских наук Джошуа Шаффцин заявил, что считает неуместным использование противодиарейный и противоотечных препаратов для устранения симптомов COVID-19, написал 13 января ТАСС .

Рвота и диарея при ковиде свидетельствуют о том, что из желудочно-кишечного тракта выводятся бактерии, поэтому «лучше не пытаться мешать ему», уверен врач. При этом содержащийся в противодиарейных препаратах лоперамид нарушает естественный процесс вывода инфекции из организма.

Чтобы почувствовать себя лучше, Шаффцин рекомендовал пить больше воды и подождать, пока организм сам поборет инфекцию.