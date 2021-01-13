В России снижается число заболевших ковидом, а на Кубани — растет

Оперативный штаб Краснодарского края 13 января сообщил о 197 новых пациентах с коронавирусом и 15 летальных исходах, вызванных инфекцией

По всей России за последние сутки зарегистрировали 22 тыс. 850 новых случаев COVID-19 и 566 смертей среди пациентов ковид-госпиталей. Еще 28 тыс. 658 человек были выписаны из больниц с выздоровлением, написал RT. Всего за период пандемии коронавирусом, по официальным данным, заболели 3 млн 471 тыс. 53 жителя России. Из них 63 тыс. 370 человек умерли, а 2 млн 854 тыс. 88 — выздоровели.

Самый большой суточный прирост инфицированных зафиксировали в столичных регионах: в Москве — 4 тыс. 320, в Санкт-Петербурге — 3 тыс. 3, в Московской области — 1 тыс. 189.

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На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация такая: Ростовская область — 389, Ставропольский край — 239, Крым — 213, Краснодарский край — 197 , Дагестан — 159, Кабардино-Балкария — 97, Севастополь — 93, Северная Осетия — 82, Карачаево-Черкесия — 80, Чечня — 80, Адыгея — 72, Ингушетия — 67.

Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, в числе 197 заболевших — 83 мужчины и 114 женщин. Самому старшему пациенту 89 лет. Также ковид подтвердился у 9 детей, младшему из которых 7 месяцев.

Вот как распределились случаи инфицирования по муниципалитетам: в Краснодаре — 65;

в Сочи — 15;

в Белореченском районе — 11;

в Новороссийске и Туапсинском районе — по 9;

в Геленджике — 8;

в Кавказском и Крымском районах — по 7;

в Армавире и Выселковском районе — по 6;

в Абинском районе — 5;

в Кореновском, Апшеронском, Каневском, Курганинском, Тбилисском и Усть-Лабинском районах — по 4;

в Славянском, Темрюкском, Гулькевичском, Мостовском и Павловском районах — по 3;

в Анапе и Красноармейском районе — по 2;

в Лабинском, Приморско-Ахтарском, Северском, Тихорецком, Новокубанском и Белоглинском районах — по 1.

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