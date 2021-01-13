В России снижается число заболевших ковидом, а на Кубани — растет
Оперативный штаб Краснодарского края 13 января сообщил о 197 новых пациентах с коронавирусом и 15 летальных исходах, вызванных инфекцией
По всей России за последние сутки зарегистрировали 22 тыс. 850 новых случаев COVID-19 и 566 смертей среди пациентов ковид-госпиталей. Еще 28 тыс. 658 человек были выписаны из больниц с выздоровлением, написал RT.
Всего за период пандемии коронавирусом, по официальным данным, заболели 3 млн 471 тыс. 53 жителя России. Из них 63 тыс. 370 человек умерли, а 2 млн 854 тыс. 88 — выздоровели.
Самый большой суточный прирост инфицированных зафиксировали в столичных регионах: в Москве — 4 тыс. 320, в Санкт-Петербурге — 3 тыс. 3, в Московской области — 1 тыс. 189.
На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация такая: Ростовская область — 389, Ставропольский край — 239, Крым — 213, Краснодарский край — 197, Дагестан — 159, Кабардино-Балкария — 97, Севастополь — 93, Северная Осетия — 82, Карачаево-Черкесия — 80, Чечня — 80, Адыгея — 72, Ингушетия — 67.
Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, в числе 197 заболевших — 83 мужчины и 114 женщин. Самому старшему пациенту 89 лет. Также ковид подтвердился у 9 детей, младшему из которых 7 месяцев.
Вот как распределились случаи инфицирования по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 65;
- в Сочи — 15;
- в Белореченском районе — 11;
- в Новороссийске и Туапсинском районе — по 9;
- в Геленджике — 8;
- в Кавказском и Крымском районах — по 7;
- в Армавире и Выселковском районе — по 6;
- в Абинском районе — 5;
- в Кореновском, Апшеронском, Каневском, Курганинском, Тбилисском и Усть-Лабинском районах — по 4;
- в Славянском, Темрюкском, Гулькевичском, Мостовском и Павловском районах — по 3;
- в Анапе и Красноармейском районе — по 2;
- в Лабинском, Приморско-Ахтарском, Северском, Тихорецком, Новокубанском и Белоглинском районах — по 1.
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За весь период наблюдений в лабораториях Кубани провели 2 млн 188 тыс. 776 исследований на COVID-19. К 13 января инфекция подтвердилась у 30 тыс. 183 человек, в том числе у 2 тыс. 379 детей. Показатель заболеваемости достиг 531,8 случая на 100 тыс. населения Краснодарского края.
По данным регионального минздрава, из больниц с выздоровлением выписали 20 тыс. 525 пациентов (+160 за последние сутки). Медикам не удалось спасти 1 тыс. 128 человек (+15 новых летальных случаев). Еще 114 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 4 — на ЭКМО.
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