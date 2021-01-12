В Краснодаре без света остались более 2 тыс. человек

Напомним, вечером 6 декабря в краевой столице произошла авария на сетях электроснабжения в Восточно-Кругликовском микрорайоне, без света остались более 7 тыс. человек.

Аварийное отключение электроснабжения произошло в 20:00, на месте работает бригада «НЭСК-электросети» Карасунского округа. В пресс-службе администрации Краснодара сообщили, что в зону отключения попали 2,3 тыс. жителей Пашковского жилого массива.

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